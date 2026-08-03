Πυροστρόβιλος στα Μέγαρα: Δείτε το επικίνδυνο φαινόμενο στο Κανδήλι

Snapshot Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες στην Αττική και τη Βοιωτία για τον περιορισμό της μεγάλης φωτιάς.

Στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων καταγράφηκε η δημιουργία πυροστρόβιλου, ενός επικίνδυνου φαινομένου που επιδεινώνει τη φωτιά.

Ο πυροστρόβιλος σχηματίζεται από ισχυρά ανοδικά ρεύματα θερμού αέρα που περιστρέφονται μαζί με φλόγες και καπνό, φτάνοντας έως και 50 μέτρα ύψος.

Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά της φωτιάς και να δημιουργήσει νέες εστίες με τη μεταφορά καυτρών.

Η εμφάνιση πυροστρόβιλων δυσχεραίνει το έργο της πυροσβεστικής λόγω της ασταθούς και απρόβλεπτης συμπεριφοράς της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες συνεχίζουν και σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, να επιχειρούν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Αττική και τη Βοιωτία, προκειμένου να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα της μεγάλης φωτιάς.

Χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων που καταγράφονται στις περιοχές όπου μαίνεται η φωτιά είναι η δημιουργία πυροστρόβιλων, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου φαινομένου που εμφανίζεται σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές και μπορεί να προκαλέσει απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά της φωτιάς.

Σε βίντεο που μετέδωσε το Ertnews καταγράφεται η στιγμή που ένας πυροστρόβιλος σχηματίζεται στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων, σε ένα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική και τη Βοιωτία.

Μια τεράστια στήλη από καπνό, φλόγες και στάχτη υψώνεται στον ουρανό, ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούν συνεχώς για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Τι είναι ο πυροστρόβιλος

Ο πυροστρόβιλος, γνωστός και ως «πύρινος ανεμοστρόβιλος», είναι ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο που δημιουργείται όταν η έντονη θερμότητα μιας μεγάλης πυρκαγιάς προκαλεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα.

Καθώς ο θερμός αέρας ανεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται, παρασύροντας μαζί του φλόγες, καπνό, στάχτες και μικρά αντικείμενα. Το αποτέλεσμα είναι μια περιστρεφόμενη στήλη φωτιάς και καπνού που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο και φτάνει έως και τα 50 μέτρα.

Οι πυροστρόβιλοι μπορούν να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα, να μετακινηθούν απρόβλεπτα και να ενισχύσουν τη δυναμική μιας πυρκαγιάς, μεταφέροντας καύτρες σε μεγαλύτερες αποστάσεις και δημιουργώντας νέες εστίες.

Η εμφάνισή τους αποτελεί ένδειξη εξαιρετικά ασταθών συνθηκών και δυσκολεύει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η συμπεριφορά της φωτιάς μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά.

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