«Κόκκινος» συναγερμός Μαρουσάκη: Οι δύο παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς

Πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες 

Ανθή Κουρεντζή

«Κόκκινος» συναγερμός Μαρουσάκη: Οι δύο παράγοντες που ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς
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Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει το πεδίο των ανέμων τις επόμενες ημέρες, χωρίς να σημαίνει ότι τα μελτέμια θα σταματήσουν να δραστηριοποιούνται τελείως, όπωε επεσήμανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος τόνισε ότι τα μελτέμια θα επιμείνουν με αυξομοιώσεις προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ θα έχουν επίδραση και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο.

Οι πιο δύσκολες ώρες και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα είναι οι μεσημβρηνές και απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν τις πρωινές ώρες με μέτρια ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ στην πορεία της ημέρας θα ενισχύονται φτάνοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ, εκεί που θα έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές.

Εμμένει ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Αττική - Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες

Όπως τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η μείωση της έντασης των ανέμων δεν πρέπει να μας εφησυχάσει, καθώς επικρατούν δύο κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Αττική. Από τη μία η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της κλίμα, με αρκετές περιοχές να έχουν πολύ υψηλό θερμικό φορτίο, μία συνθήκη που ευνοεί την απότομη αλλαγή διευθύνσεων των ανέμων και παράλληλα αλλάζει την κατεύθυνση των πύρινων μετώπων, δυσκολεύοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

Από την άλλη, η τοπογραφία παίζει κρίσιμο ρόλο, αφύ ο άνεμος στις βουνοπλαγιές λειτουργεί σαν καταβάτης, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ξηρός, πιο θερμός και να αποκτά μεγαλύτερες εντάσεις.

Λαγουβάρδος: Τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια - «Ο κίνδυνος παραμένει»

Για τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο ERT NEWS.

«Πάντα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα με ισχυρά μελτέμια πρέπει να είμαστε στο μέγιστο της προσοχής και της επιφυλακής, γιατί είχαμε ακραία συμπεριφορά μελτεμιών. Οι ταχύτητες που είδαμε το τελευταίο 48ωρο ήταν οι ισχυρότερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια και σε Αττική και σε Κρήτη. Είχαμε ξεκάθαρη εικόνα από δύο με τρεις ημέρες πριν για το ανεμολογικό πεδίο και είχαμε προειδοποιήσει», ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τις επόμενες ωρες

Όπως σημείωσε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών η εικόνα για την πορεία των ανέμων τις επόμενες ημέρες είναι θετική, αλλά όπως τόνισε «δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε». «Η ταχύτητα των ανέμων πέφτει και μέχρι τις βραδυνές ώρες θα έχει μειωθεί αρκετά. Θα υπάρχει περιθώριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν με μεγαλύτερη ευκολία. Θα έχουμε μία μικρή ενίσχυση αύριο, με τους ανέμους να φτάνουν 4-5 μποφόρ και ριπές 50-60 km/h, σταδιακά πάμε σε αποκλιμάκωση από αύριο. Η κατάσταση θα είναι σίγουρα περισσότερο διαχειρίσιμη, ωστόσο, ακόμα και έτσι ο κίνδυνος για νέες εστίες παραμένει. Θέλει μεγάλη προσοχή ακόμη και με ασθενέστερους ανέμους, καθώς έχουμε σε εξέλιξη μία μεγάλη πυρκαγιά», τόνισε ο Κώστας Λαγουβάρδος.

«Πιθανότατα να ήταν "Megafire"»

«Είναι νωρίς για να βγάλουμε το συμπέρασμα του αν ήταν ή όχι Megafire. Αυτός ο όρος είναι άτυπος και χρησιμοποιείται σε πυρκαγιές που έχουν κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα εκτάσεων. Πιθανότατα να είναι μία τέτοια πυρκαγιά. Αλλά θα έχουμε ολοκληρωμένη άποψη όταν καταγραφούν οι καμμένες εκτάσεις», κατέληξε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.

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