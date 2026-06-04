Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

Snapshot Συνελήφθη στη Σύρο ο γνωστός τραγουδιστής Μ.Α. με την κατηγορία αποπλάνησης 14χρονης, μετά από καταγγελία των γονέων της ανήλικης.

Η δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και εκδόθηκε βούλευμα για την προφυλάκιση του κατηγορούμενου, ο οποίος μεταφέρθηκε προσωρινά στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας.

Ο τραγουδιστής αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η ανήλικη τον είχε ενημερώσει πως είναι 16 ετών και χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς αβάσιμους και συκοφαντικούς.

Η οικογένεια της ανήλικης δηλώνει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και αναμένει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται και θα καθορίσει την εξέλιξη της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη γνωστού τραγουδιστή προχώρησαν οι Αρχές στη Σύρο με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονου κοριτσιού.

«Είναι όλα ψέματα» ισχυρίστηκε ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο STAR.

Πρόκειται για τον γνωστό τραγουδιστή με τα αρχικά Μ.Α., ο οποίος από τις πίστες της Σύρου θα καταλήξει στη φυλακή Γρεβενών. Ο κατηγορούμενος, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπως μεταδόθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο του STAR, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη κατά το 2025. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές και στη συνέχεια η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, εκδόθηκε βούλευμα που οδήγησε στην προφυλάκιση του τραγουδιστή.

Η οικογένεια της ανήλικης περιορίστηκε να δηλώσει ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και αναμένει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού.

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, ο τραγουδιστής φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους πως «είναι όλα ψέματα» και ότι η ανήλικη του είχε πει ότι είναι 16 ετών και ότι πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα.

Πρόσωπα που τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα κοινωνικό άνθρωπο λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας και εκφράζουν την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

«Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος γενικά, έχει κοινωνικές επαφές. Καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλον τον κόσμο. Εγώ το αποκλείω, πιστεύω ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του. Επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του, και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα», λέει φίλη του τραγουδιστή.

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, όταν οι φήμες για την υπόθεση είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στο νησί, ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος του και χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και συκοφαντικούς.

«Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους. Η καθεμία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου, ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος/η να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου» είχε γράψει.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τη διαδικασία που θα κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης.

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