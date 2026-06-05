Τζιτζικώστας στο Reuters: «Δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη στην Ευρώπη»

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη τους επόμενους μήνες παρά το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι υψηλές τιμές καυσίμων οδηγούν αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν ασύμφορα δρομολόγια, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Η Μέση Ανατολή καλύπτει περίπου το 20% των ευρωπαϊκών εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών, με τις προμήθειες από ΗΠΑ και Νιγηρία να αντισταθμίζουν τις ελλείψεις.

Η κατάσταση στην περιοχή και ο κίνδυνος παρατεταμένης διαταραχής στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση και να προκαλέσει παγκόσμια ύφεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης και προετοιμάζεται για ενδεχόμενες απελευθερώσεις καυσίμων, χωρίς όμως να απαιτείται προς το παρόν ανακατανομή αποθεμάτων. Snapshot powered by AI

Δεν υπάρχουν ενδείξεις έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, παρά το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο του Ιράν δήλωσε στο Reuters ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Οι υψηλές τιμές ωστόσο ωθούν τις αεροπορικές εταιρείες να διακόψουν τις ασύμφορες διαδρομές.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια βασική ναυτιλιακή οδός που συνδέει τον Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές, έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους τρεις μήνες, μειώνοντας την προσφορά πετρελαίου κατά περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή περίπου το 14% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η στάση της ΕΕ

Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής αντέξει την αναστάτωση, καθώς η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών, με τις προμήθειες των ΗΠΑ και της Νιγηρίας να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το κενό.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι θα έχουμε έλλειψη το επόμενο διάστημα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, προσθέτοντας ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ανησυχίες για τις αυξήσεις των τιμών

Η κύρια ανησυχία είναι η αύξηση των τιμών. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών αναφέρει ότι τα καύσιμα αεριωθούμενων αντιπροσωπεύουν το 25-30% του λειτουργικού κόστους των αεροπορικών εταιρειών. «Γι' αυτό βλέπουμε ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν να ακυρώσουν ορισμένα από τα δρομολόγιά τους που δεν είχαν κανένα οικονομικό νόημα», δήλωσε ο Τζιτζικώστας.

Οι επιβάτες μπορεί να μην αισθανθούν τον πλήρη αντίκτυπο των υψηλότερων ναύλων μέχρι αργότερα φέτος ή του χρόνου, καθώς λήγουν οι εγγυήσεις των αεροπορικών εταιρειών , αν και ο Τζιτζικώστας είπε ότι η κατάσταση είναι «πολύ διαφορετική από αεροπορική εταιρεία σε αεροπορική εταιρεία».

Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν κατά μέσο όρο γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι φέτος, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Μιλώντας για το τέλος του έτους, ο Τζιτζικώστας δήλωσε ότι η κατάσταση θα είναι «πολύ δύσκολη» εάν ο εφοδιασμός της Μέσης Ανατολής παραμείνει διαταραγμένος. «Είναι κρίσιμο να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και αυτό πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό...

Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη. Διαθέτουμε τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη μας», είπε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα συντονίσει τυχόν απελευθερώσεις και δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί η ανακατανομή των αποθεμάτων προς το παρόν.«Προς το παρόν, υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός σταθερότητας.»

Αισιοδοξία για τις συνομιλίες

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον διεξάγουν συνομιλίες από την εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, αλλά με περιορισμένη πρόοδο και επανειλημμένες παραβιάσεις. Πηγές δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι ακόμη και αν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία , είναι πιθανό να πρόκειται για μια προσωρινή ρύθμιση, με το Ορμούζ να παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο.

Πέρα από την αεροπορία, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι αυτό θα μπορούσε να επιβραδύνει απότομα την ανάπτυξη σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008-2009 ή της πανδημίας COVID-19.«Δεν είναι μόνο θέμα καυσίμων αεροσκαφών ή καυσίμων. Θα έχουμε ακόμη και πιθανώς μια παγκόσμια ύφεση», δήλωσε ο Τζιτζικώστας.

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