Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία στη Μονή Βωσάκου - Όταν η Κρήτη θρηνούσε ξανά νεκρούς πυροσβέστες

Από τον Βώσακο του 2007 στη νέα τραγωδία Η Κρήτη θρηνεί ξανά πυροσβέστες

Μιχάλης Παπαδάκος

Ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία στη Μονή Βωσάκου - Όταν η Κρήτη θρηνούσε ξανά νεκρούς πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου ενώ επιχειρούσαν σε μεγάλη πυρκαγιά, ξυπνώντας μνήμες από την τραγωδία στον Βώσακο του 2007.
  • Το 2007, τρεις εποχικοί δασοπυροσβέστες εγκλωβίστηκαν και σκοτώθηκαν από τη φωτιά κοντά στη Μονή Βώσακου, με έναν τέταρτο να επιζεί σοβαρά τραυματισμένος.
  • Ο επιζών περιέγραψε ότι πρόλαβε να βρει καταφύγιο σε βράχο, ενώ οι συνάδελφοί του πιάστηκαν από τη φωτιά και δεν μπόρεσαν να σωθούν.
  • Το 2013 καταδικάστηκαν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι της τραγωδίας του Βώσακου, χωρίς όμως να αποκατασταθεί ο πόνος των οικογενειών των θυμάτων.
  • Η νέα απώλεια πυροσβεστών επαναφέρει την επίγνωση του υψηλού κινδύνου και του βαρύ τιμήματος που πληρώνουν καθημερινά στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τη ζωή και τη φύση.
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Δεκαεννιά χρόνια μετά την τραγωδία στον Βώσακο, η Κρήτη θρηνεί ξανά τον χαμό πυροσβεστών. Ο θάνατος δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, την ώρα που επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά, ξυπνά μνήμες από μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η νέα αυτή απώλεια προκαλεί βαθιά θλίψη, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τις δραματικές εικόνες του 2007. Συγγενείς αναζητούσαν με αγωνία πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ οι συνάδελφοι των θυμάτων, παρά το βαρύ ψυχολογικό φορτίο, συνέχισαν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή.

Η τραγωδία στον Βώσακο

Η 11η Ιουλίου 2007 έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες για την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Νέα Κρήτη», κοντά στη Μονή Βώσακου τρεις εποχικοί δασοπυροσβέστες – ο Νικήτας, ο Στέλιος και ο Ηρακλής – εγκλωβίστηκαν όταν οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν ξαφνικά την πορεία της φωτιάς. Η στενή χαράδρα και οι πυκνοί καπνοί μετέτρεψαν την περιοχή σε μια θανάσιμη παγίδα.

Οι τελευταίες εκκλήσεις τους μέσω ασυρμάτου διακόπηκαν απότομα, αφήνοντας πίσω μόνο σιωπή. Ένας τέταρτος πυροσβέστης κατάφερε να επιζήσει, αν και υπέστη σοβαρά εγκαύματα, βρίσκοντας προσωρινό καταφύγιο σε μια εσοχή βράχου. Οι συνάδελφοί τους έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας χωρίς να μπορούν να επέμβουν και αργότερα κλήθηκαν να ανασύρουν τις σορούς των τριών πυροσβεστών.

Η κατάθεση του επιζώντα

Στην κατάθεσή του ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, ο μοναδικός επιζών περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα συνέβησαν:

«Οι άλλοι τρεις βρίσκονταν σε απόσταση 20-30 μέτρων από μένα, πιο κοντά στο νέο μέτωπο της φωτιάς. Αρχίσαμε να τρέχουμε για να γλιτώσουμε, αλλά η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα και μας πρόλαβε. Είδα τη στιγμή που η φωτιά πρόλαβε τους συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σωθούν. Εγώ βρήκα ένα κοίλωμα βράχου όπου προσπάθησα να προστατευθώ, καλύπτοντας το πρόσωπό μου με τα χέρια.

Η φωτιά πέρασε από πάνω μου, από τα αριστερά προς τα δεξιά, προκαλώντας μου πολύ σοβαρά εγκαύματα, κυρίως στην αριστερή πλευρά του σώματός μου. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου και άρχισα να φωνάζω, μέχρι που με εντόπισε ένας συνάδελφός μου».

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Η δίκη του 2013

Το 2013 καταδικάστηκαν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι για την υπόθεση, ωστόσο η δικαστική εξέλιξη δεν μπόρεσε να απαλύνει τον πόνο των οικογενειών και των συναδέλφων των θυμάτων. Στο μνημείο των πεσόντων στον Βώσακο, η μνήμη των τριών πυροσβεστών παραμένει ζωντανή.

Η νέα τραγωδία στο Ρέθυμνο επαναφέρει τις ίδιες πληγές. Η θυσία των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος υπενθυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, το βαρύ τίμημα που καλούνται να πληρώσουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και φυσικού πλούτου.

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