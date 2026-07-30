Βρετανία: «Στο κόκκινο» η μισή χώρα από καύσωνα και ξηρασία – Πυρκαγιές σε Σάφολκ και Λονδίνο

Snapshot Η Βρετανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω μεγάλων πυρκαγιών στο Λονδίνο και το Σάφολκ, που συνδέονται με το τέταρτο διαδοχικό κύμα καύσωνα και ξηρασίας.

Περίπου 200 τροχόσπιτα εκκενώθηκαν εσπευσμένα από το Cliff House Holiday Park στο Σάφολκ, καθώς η πυρκαγιά απειλούσε τον πυρηνικό σταθμό Sizewell B χωρίς όμως άμεσο κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις.

Στο Λονδίνο, πυρκαγιές κατέστρεψαν σημαντικές εκτάσεις λιβαδιών και δεκάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος χαρακτηρίζουν την ξηρασία ως «εξαιρετικά σοβαρή», με τους υδάτινους πόρους να εξαντλούνται ταχύτερα από την αναπλήρωσή τους.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας έχουν αντιμετωπίσει πάνω από 700 πυρκαγιές φέτος, με αυξανόμενο αριθμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μαίνονται από το Σάφολκ μέχρι το ανατολικό Λονδίνο. Το τέταρτο διαδοχικό κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 35 βαθμούς Κελσίου, έχει αφήσει σχεδόν τη μισή Αγγλία άνυδρη, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Η πιο σοβαρή εστία ξέσπασε στο Ντάνγουιτς Χιθ στο Σάφολκ, όπου οι φλόγες επεκτάθηκαν ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι αρχές προχώρησαν στην εσπευσμένη εκκένωση περίπου 200 τροχόσπιτων από το Cliff House Holiday Park κατά τη διάρκεια της νύχτας, απομακρύνοντας εκατοντάδες παραθεριστές. Η πυρκαγιά κηρύχθηκε ως «σοβαρό περιστατικό» λόγω της πολυπλοκότητάς της, καθώς το μέτωπο κινήθηκε απειλητικά προς την κατεύθυνση του πυρηνικού σταθμού Sizewell B, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μόλις τεσσάρων χιλιομέτρων.

Παρά την εγγύτητα, οι υπεύθυνοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις του σταθμού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για να προστατεύσουν κατοικίες και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, η βρετανική πρωτεύουσα δοκιμάζεται από πολλαπλές εστίες. Στο Ρόμφορντ του ανατολικού Λονδίνου, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 30 στρέμματα λιβαδιών, ενώ παράλληλα 100 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες στο Ρέινχαμ. Η εικόνα της πόλης είναι απόκοσμη, καθώς καταπράσινες περιοχές όπως το Μπλάκχιθ έχουν μετατραπεί σε εντελώς ξερό, καφέ τοπίο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος κάνουν λόγο για «εξαιρετικά σοβαρή» ξηρασία. Μετά από εβδομάδες ελάχιστων βροχοπτώσεων και έναν από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υδάτινοι πόροι καταναλώνονται ταχύτερα από όσο μπορεί να τους αναπληρώσει η φύση. Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKHSA) εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στο Λονδίνο, τα Ανατολικά Μίντλαντς και τις νοτιοανατολικές περιοχές.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αγγλία και Ουαλία έχουν ανταποκριθεί σε περισσότερες από 700 πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με τις 200 εξ αυτών να έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ακόμη και στη Σκωτία, οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν πολυήμερη μάχη με μια καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή Κερνγκόρμς, όπου χρειάστηκε να δημιουργηθούν εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες για να περιοριστεί η ζημιά στην τοπική άγρια ζωή και τις κοινότητες. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές και να διατηρούν πόρτες και παράθυρα κλειστά λόγω της πυκνότητας του καπνού.

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