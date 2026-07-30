Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω της πυρκαγιάς

Snapshot Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη νότια Γαλλία λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή.

Ο ηθοποιός δεσμεύτηκε να στηρίξει την πόλη Μπρινιόλ και να συμβάλλει στην ανάκαμψή της μετά τις πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη απειλούν πλέον και την Ελλάδα, την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο τις επόμενες εβδομάδες.

Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ οι εντολές εκκένωσης παραμένουν σε ισχύ σε πληγείσες περιοχές.

Η επικεφαλής της έκτακτης ανάγκης της ΕΕ προειδοποίησε ότι οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη μέσα σε λίγες ημέρες. Snapshot powered by AI

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγος του Αμάλ αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από το σπίτι τους στη νότια Γαλλία λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται τα τελευταία 24ωρα στη χώρα. Ο 65χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζουν στο Μπρινιόλ, μια γραφική πόλη στη νοτιοανατολική Γαλλία, στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή , η οποία απειλείται από καταστοφικά πύρινα μέτωπα που εξαπλώνονται σε όλη τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία .

Ο Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλλα έφυγαν εσπευσμένα από το σπίτι τους, σε επιστολή προς τον δήμαρχο της Μπρινιόλ, Ντιντιέ Μπρεμόν, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο People την Τετάρτη. Στη σύντομη αλλά συγκινητική επιστολή, ο ηθοποιός φέρεται να δεσμεύεται να στηρίξει τη γαλλική πόλη, η οποία φιλοξενεί περίπου 18.000 ανθρώπους και αποτελέι τα τελευταία χρόνια το «ησυχαστήριο» του σταρ.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, σε αυτό το σημείο δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή την τρομερή στιγμή», ξεκίνησε ο Κλούνεϊ. Οι Κλούνεϊ μετακόμισαν σε ένα κτήμα κοντά στο Μπρινιόλ το 2021. «Καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε εσείς και οι κάτοικοι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, εγώ και η Αμάλ δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι, ό,τι και αν συμβεί στο χωριό μας, θα είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλλουμε στην ανάκαμψή της», έγραψε. «Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».

Ο Αμερικανός σταρ του κινηματογράφου και η Βρετανολιβανέζα δικηγόρος απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα για τους ίδιους και τα παιδιά τους το 2025, παρόλο που ο Κλούνεϊ είχε παραδεχτεί ότι εξακολουθούσε να είναι «κακός» στα γαλλικά. Είχαν ήδη αρχίσουν να εξετάζουν το Μπρινιόλ ως πιθανό μέρος για να εγκατασταθούν το 2021 και αγόρασαν την περιουσία τους για περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια αργότερα εκείνο το έτος. Το σπίτι του ζευγαριού στο Μπρινιόλ είναι μόνο ένα από τα πολλά ευρωπαϊκά κτήματά τους.

Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, ο Κλούνεϊ αγόρασε μια έπαυλη στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ενώ το ζευγάρι έχει επίσης μια έπαυλη στο Μπέρκσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γέννηση των παιδιών τους τον Ιούνιο του 2017 ανακοινώθηκε από τον Κλούνεϊ στη γαλλική τηλεόραση, καθώς ο ηθοποιός έχει δηλώσει συχνά ότι θαυμάζει τους νόμους περί απορρήτου της χώρας. «Λατρεύω τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν δεν τα καταφέρνω καλά μετά από 400 ημέρες μαθημάτων.Εδώ, δεν βγάζουν φωτογραφίες παιδιών. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις πύλες του σχολείου. Αυτό είναι το νούμερο ένα για εμάς.».δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 σε γαλλικό ραδιόφωνο:

Ο Κλούνεϊ έχει αποκτήσει μάλιστα φιλικές σχέσεις με τον δήμαρχο, Ντιντιέ Μπρεμόν, και πέρυσι ηχογράφησε ένα πρωτοχρονιάτικο μήνυμα για τους κατοίκους του Μπρινιόλ, το οποίο ξεκίνησε ως «Καλημέρα, Ντιντιέ!» Συνέχισε: «Πρώτα απ 'όλα, θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους Καλή Χρονιά. Ελπίζω όλοι σας να έχετε υπέροχες γιορτές. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους, γιατί μας αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί σας».στο Μπαρ και στο Μπρινιόλ. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη φιλοξενία σας και για τη φιλία που μας δείχνει ο Ντιντιέ.

Ο δήμαρχος κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Facebook με αεροφωτογραφίες που τραβήχτηκαν πάνω από το Μπρινιόλ οι οποίες έδειχναν τις πυρκαγιές να απειλούν την πόλη. «Η φωτιά είναι λιγότερο δυναμική και εξελίσσεται αργά, ειδικά χάρη στον άνεμο που πνέει», έγραψε.Οι εντολές εκκένωσης παραμένουν σε ισχύ για τις πληγείσες περιοχές πρόσθεσαν.

Οι Κλούνεϊ ανακοίνωσαν οτι εγκαταλείπουν την περιοχή την ίδια ημέρα που η επικεφαλής της έκτακτης ανάγκης της ΕΕ προειδοποίησε ότι οι πυρκαγιές θα μπορούσαν ενδεχομένως να κατακλύσουν «όλόκληρη την Ευρώπη εντός ημερών» Η Ελλάδα, η Ιταλία και η κεντρική Ευρώπη αναμένεται τώρα να αντιμετωπίσουν τον υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιών τις επόμενες εβδομάδες, αυξάνοντας τους φόβους για νέες καταστροφές, ακόμη και καθώς οι πυροσβέστες συνεχίζουν να μάχονται με μεγάλες πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη.

Η Μαρία Ζούμπερ, επικεφαλής του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ, δήλωσε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι «πολύ δύσκολες» και προειδοποίησε ότι η απειλή των πυρκαγιών μετατοπίζεται προς τα ανατολικά, μετά τις καταστροφικές συνέπειες τμημάτων της Γαλλίας και της Ιβηρικής Χερσονήσου.

«Ο κίνδυνος, ήδη κινείται προς την Ελλάδα και την Κεντρική Ευρώπη», δήλωσε η Ζούμπερ στους δημοσιογράφους. «Η Ελλάδα προς το παρόν γλίτωσε και τώρα βλέπουμε ότι η φωτιά πάει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το CBC , περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις εστίες τους σε όλη τη Γαλλία και την Ισπανία από την Τρίτη.

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