Τζορτζ Κλούνεϊ: Η «επικίνδυνη» έκπληξη της Αμάλ Αλαμουντίν για τα 65α γενέθλιά του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φαίνεται πως αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τα δώρα-έκπληξη σε αυτή τη φάση της ζωής του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έγινε πρόσφατα 65 ετών και η σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν, αποφάσισε να γιορτάσει την περίσταση με ένα ιδιαίτερο — και μάλλον απρόσμενο — δώρο.

«Του έκανα μια έκπληξη στα γενέθλιά του, βασικά με διάφορα πράγματα που…», είπε η Αμάλ στη βρετανική Vogue κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την 50ή επέτειο του King’s Trust στο Royal Albert Hall του Λονδίνου τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

«Ναι, είχε φίλους μου να εμφανιστούν μεταμφιεσμένοι», ξεκίνησε να λέει ο Τζορτζ, πριν η Αμάλ συμπληρώσει: «Μεταμφιεσμένοι σε σερβιτόρους».

Όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασε στην έκπληξη, ο ηθοποιός αστειεύτηκε: «Ναι, καλά… ακόμα στέκομαι όρθιος, μετά βίας».

https://www.instagram.com/reel/DYPAicRsEjL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ζευγάρι είχε επίσης εντοπιστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Σεν Τροπέ, στη Νότια Γαλλία, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια του George.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν βέβαιος ότι επρόκειτο για το ιδανικό δώρο, προσθέτοντας χιουμοριστικά: «Είναι επικίνδυνο να κάνεις έκπληξη σε κάποιον όταν γίνεται 65, γιατί μπορεί να σωριαστεί κάτω. Ξέρεις, μπορεί να είναι το τέλος σου, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν κάνεις εκπλήξεις στους ανθρώπους».

Το ζευγάρι, που είναι γονείς των διδύμων Alexander και Ella, μοιράστηκε τις συμβουλές που δίνει στα παιδιά του — οι οποίες βρίσκονταν σε εντελώς διαφορετικά άκρα.

«Μην ανακατεύετε τα δημητριακά με το κρασί», αστειεύτηκε ο Τζορτζ. «Νομίζω πως είναι σημαντικό να το ξέρουν τα παιδιά, να μην τα συνδυάζουν αυτά τα δύο».

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ / AP

Η Αμάλ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε μια διαφορετική προσέγγιση, λέγοντας: «Νομίζω πως θέλουμε να παραμείνουν περίεργα, να κάνουν πολλές ερωτήσεις και να αμφισβητούν όσα δεν τους βγάζουν νόημα, όπως πολλά από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο».

Επισημαίνοντας τη διαφορά στις απαντήσεις τους, ο Τζορτζ σχολίασε χιουμοριστικά: «Βλέπετε τη γυναίκα μου; Δίνει μια κομψή απάντηση κι εγώ δίνω τη σημαντική απάντηση».

Ωστόσο, η Αμάλ συμπλήρωσε με χιούμορ: «Και όταν πρόκειται για ποτά, να ρωτάτε τον μπαμπά σας!».

Διαβάστε επίσης