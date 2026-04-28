Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν σε μία red carpet εμφάνιση που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ / AP

Μια εορταστική βραδιά μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερα τρυφερή έξοδο για τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ, καθώς παρευρέθηκαν στο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη.

Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Lincoln Center, τίμησε τον Κλούνεϊ για την μακρόχρονη πορεία του στον κινηματογράφο.

Η εντυπωσιακή στιλιστική εμφάνιση της Αμάλ «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέλεξε ένα κομψό, κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψε την παράσταση με ένα εντυπωσιακό σατέν μίνι φόρεμα σε μωβ απόχρωση. Η 48χρονη δικηγόρος ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μεταλλικά χρυσά πέδιλα, ασορτί clutch και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια προσεγμένη αλογοουρά με χαλαρές τούφες να πέφτουν στο πρόσωπο, ενώ το έντονο ροζ κραγιόν έδενε αρμονικά στο συνολικό look.

Το ζευγάρι συνδύασε διαχρονική κομψότητα με σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας μία από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι δυο τους εξέπεμπαν ζεστασιά και οικειότητα, ανταλλάσσοντας διακριτικά χαμόγελα και βλέμματα.