Ανατριχιαστική παράδοση: Η θάλασσα βάφεται με αίμα - Η σφαγή εκατοντάδων φαλαινών

Η ηγεσία των Νήσων Φερόε απορρίπτει τις αντιδράσεις των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ζώων, αντιτείνοντας πως πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ανατριχιαστική παράδοση: Η θάλασσα βάφεται με αίμα - Η σφαγή εκατοντάδων φαλαινών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στα Νησιά Φερόε πραγματοποιείται ετήσιο τελετουργικό «grindadrap» όπου εκατοντάδες φάλαινες σφάζονται με βάρβαρο τρόπο στην ακτή.
  • Η παράδοση, που προέρχεται από τους Βίκινγκς, περιλαμβάνει το περικύκλωμα των ζώων και το σφάξιμό τους με μαχαίρια, ενώ τα τοπικά χωριά καταναλώνουν το κρέας και το λίπος.
  • Η πρακτική καταδικάζεται από οργανώσεις υπεράσπισης των ζώων ως βάναυση, αλλά το κράτος των Φερόε την θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας και πηγή τροφής για την κοινότητα.
  • Εκτιμάται ότι πάνω από χίλια θαλάσσια ζώα σκοτώνονται ετησίως, με 814 φάλαινες και δελφίνια να έχουν θανατωθεί μόνο πέρυσι.
  • Τα κητώδη που σφάζονται έχουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των ωκεάνιων οικοσυστημάτων, ενώ η αναπαραγωγή τους είναι αργή με ένα μικρό κάθε 3
  • 6 χρόνια.
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Μία μακάβρια ετήσια παράδοση στα Νησιά Φερόε, θέλει εκατοντάδες φάλαινες να σφαγιάζονται στο πλαίσιο ενός κυνηγιού, που συγκεντρώνει τα πλήθη, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τη θάλασσα βάφεται με αίμα.

Το «grindadrap», ή «grind» για συντομία, είναι μια παράδοση των Βίκινγκς που θέλει φάλαινες και δελφίνια να περικυκλώνονται και να οδηγούνται σε ρηχά νερά με βάρκες.

Τα τρομοκρατημένα ζώα βγαίνουν στην παραλία και οι ψαράδες στη συνέχεια τα σφάζουν βάναυσα με μαχαίρια στην ακτή, με τους ντόπιους να τρώνε στη συνέχεια το κρέας και το λίπος τους ως μέρος της χιλιετούς παράδοσης των Φερόων.

Αλλά κάθε καλοκαίρι, συγκλονιστικές εικόνες από το αιματηρό κυνήγι στην ακτή του αρχιπελάγους του Βόρειου Ατλαντικού δείχνουν το μακάβριο τελετουργικό, το οποίο καταδικάζεται έντονα από υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων που θεωρούν την πρακτική βάρβαρη.

Ωστόσο, το κράτος των Φερόε, το οποίο είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζει ότι το grindadrap αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και η εκδήλωση παρέχει δωρεάν φαγητό στην κοινότητα.

Σε μερικές από τις φρικιαστικές φωτογραφίες του φετινού τελετουργικού, όπως δημοσιεύει η Daily Mail, δεκάδες πτώματα παρατάχθηκαν κατά μήκος της ακτής, με το αίμα τους να πλημμυρίζει τη θάλασσα.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ποσοστώσεις όσον αφορά την ποσότητα των ζώων που σφάζονται, προηγούμενα στοιχεία υπολόγιζαν περισσότερα από χίλια θαλάσσια ζώα που σκοτώνονται ετησίως.

Πέρυσι, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν 814 φάλαινες με μακριά πτερύγια και δελφίνια με λευκή όψη.

Όπως όλα τα κητώδη - φάλαινες, δελφίνια και φώκιες - διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στα ωκεάνια οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ζωής και της ευημερίας των ωκεανών.

Η αναπαραγωγή και το ζευγάρωμα γίνονται συνήθως μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου και ένα μόνο μικρό γεννιέται κάθε τρία έως έξι χρόνια.

Τα ηλικιωμένα και μη αναπαραγωγικά θηλυκά βοηθούν στη φροντίδα των μικρότερων.

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