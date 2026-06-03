Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της – Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

Snapshot Ένας Σουδανός επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στην Αθήνα, προσπαθώντας να τη βιάσει ενώ κρατούσε μαχαίρι.

Η γυναίκα γλίτωσε χάρη στις φωνές και την άμεση αντίδρασή της, ενώ ο δράστης αργότερα εισέβαλε απειλητικά σε πολυκλινική.

Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με καταδίκες για απόπειρα βιασμού, ληστεία, κλοπή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα, με απορριφθέν αίτημα ασύλου, και είχε καταθέσει προσφυγή που επρόκειτο να εκδικαστεί.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στην πολυκλινική και συνελήφθη από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Ένας Σουδανός έκανε βόλτες ανενόχλητος στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας μαχαίρι, ενώ μάλιστα προσπάθησε να βιάσει μια γυναίκα μέσα στο κατάστημά της. Μάλιστα, εισέβαλε και σε πολυκλινική απειλώντας γιατρούς και ασθενείς.

Πώς σώθηκε η γυναίκα

Το θύμα της απόπειρας βιασμού, αποκάλυψε τα όσα σοκαριστικά βίωσε: «Μπήκε προσποιούμενος τον πελάτη στο κατάστημα. Μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και, την ώρα που του είπα “καθίστε” και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα του πίσω ακριβώς από το δικό μου. Άρχισα να φωνάζω. Βιάστηκα, άσχετα από την πράξη, μέσα στον χώρο μου».

Οι φωνές της και τα αντανακλαστικά της την έσωσαν καθώς άμεσα βγήκε έξω από το μαγαζί, ενώ αργότερα ακολούθησε και ο δράστης. Μάλιστα, κατά πληροφορίες ο δράστης έκανε χρήση ουσιών έξω από την επιχείρησή της, λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση. Πάνω του είχε αυτό το μαχαίρι. Για καλή της τύχη, ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε.

Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί. Φεύγοντας από την οδό Μενάνδρου, που βρίσκεται ένα στενό πιο κάτω, έτρεξε και εισέβαλε σε πολυκλινική, κρατώντας ένα μαχαίρι. Ήταν αποφασισμένος να κάνει κακό. Στον πρώτο όροφο της πολυκλινικής τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του.

Ο Σουδανός που αποπειράθηκε να βιάσει γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας

Ειδικότερα:

Το 2021 έχει καταδίκη για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα. Κινήθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως στη Μενάνδρου. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Το 2024 φυλακίστηκε με ποινή τριών ετών για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία. Τρεις μήνες μετά βγήκε ξανά.

Το 2025 συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στη χώρα βρίσκεται παράνομα, ενώ το άσυλό του έχει απορριφθεί. Παρά τις πράξεις του, κατέθεσε και προσφυγή, ενώ η απόφαση επρόκειτο να εκδοθεί αυτές τις μέρες.