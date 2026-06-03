Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

Snapshot Βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταγράφει το φλεγόμενο μίνι βαν στην Καλάβρια της Ιταλίας με τέσσερις νεκρούς.

Δύο Πακιστανοί επιτέθηκαν, περιέλουσαν το βαν με βενζίνη και κλείδωσαν τις πόρτες, προκαλώντας τον θάνατο των επιβατών από πυρκαγιά.

Το όχημα βρέθηκε σε βενζινάδικο στην Καλάβρια και τα θύματα ήταν μέρος ενός άτυπου πολέμου μεταξύ μεταναστών για εργασία και κατοικίες.

Αυτή ήταν η 14η επίθεση εμπρησμού σε οχήματα που μετέφεραν μετανάστες για εργασία στα χωράφια της περιοχής. Snapshot powered by AI

Η στιγμή που το μίνι βαν τυλίγεται στις φλόγες καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στην Καλάβρια της Ιταλίας, και η αγριότητα των δολοφόνων σοκάρει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δύο Πακιστανοί «λούζουν» το βανάκι με βενζίνη, κλειδώνουν τις πόρτες και τις κρατούν ερμητικά κλειστές, έτσι ώστε να καούν ζωντανοί οι επιβαίνοντες.

Το όχημα εντοπίστηκε σε βενζινάδικο στην Καλάβρια, και οι τέσσερις άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, ήταν θύματα ενός ακήρυχτου πολέμου μεταξύ μεταναστών για το ποιος θα δουλέψει στα χωράφια και ποιος θα πάρει τα ακίνητα κοντά σε αυτά για να διαμείνει.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, ήταν η 14η επίθεση εμπρησμών σε αυτοκίνητα και μίνι βαν που μετέφεραν μετανάστες για να εργαστούν στα χωράφια της Καλαβρίας.