Πηγές ΠΑΣΟΚ για το... τραπέζι των πολιτικών

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει κάνουν οι φωτογραφίες από τη χθεσινή εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 50 ετών από την ίδρυση της εταιρείας Μασούτης Α.Ε., όπου φαίνονται να κάθονται στο ίδιο τραπέζι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί και με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ωστόσο, από το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι η αρχική «σύνθεση» του τραπεζιού δεν ήταν αυτή και ξεκαθαρίζουν, προς αποκατάσταση της αλήθειας ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Όπως εξηγούν, η καρέκλα στην οποία κάθεται σε μια από τις φωτογραφίες που ανήρτησε και ο ίδιος στον λογαριασμό του, ήταν κανονικά η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Γεωργιάδης ήρθε και κάθισε εκεί μόνο για πέντε λεπτά, όταν ο CEO της Μασούτης είχε σηκωθεί, προκειμένου να συνομιλήσει με τον υπ. Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με αυτά τα δεδομένα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ότι το «φιλμ νουάρ» περί του κλίματος που επικράτησε στο τραπέζι είναι... «μούφα».

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