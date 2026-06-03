Αχτσιόγλου για Τσίπρα: Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το μανιφέστο του είναι σε θετική κατεύθυνση

«Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά γιατί ο δρόμος της ήταν αδιέξοδος. Δεν εκφράζει τις αγωνίες των πολιτών. Δεν καταφέραμε να πείσουμε. Υπήρχε διαφωνία που δεν μπορέσαμε να γεφυρώσουμε», υπογράμμισε σήμερα η Έφη Αχτσιόγλου έπειτα από τις χθεσινές ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.

Ερωτώμενη για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε ότι «είναι σε ένα κόμμα με την ίδια στόχευση, να υπάρξει ένας αντίπαλος πόλος πλειοψηφικός». «Ένας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός έχει αντικειμενικά πρωταγωνιστικό ρόλο, θέτει μια ατζέντα που μπορεί να συσπειρώσει πολίτες», πρόσθεσε. «Το μανιφέστο Τσίπρα είναι στη θετική κατεύθυνση», ανέφερε επίσης μιλώντας στο Mega κάνοντας λόγο για «κοινή πολιτική αντίληψη».

«Θα δουλέψουμε για να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη», σημείωσε επιπλέον η κυρία Αχτσιόγλου. «Είναι δύσκολη στιγμή για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

«Η Καρυστιανού απευθύνεται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος», ανέφερε τέλος.

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