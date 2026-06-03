Σουρεαλιστικό βίντεο: «Γίγαντας» ύποπτος συλλαμβάνεται και του πέφτουν τα παντελόνια

Ένα παράξενο βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει αστυνομικούς στο Μέριλαντ να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν έναν ογκώδη άνδρα, του οποίου το παντελόνι και το εσώρουχο πέφτουν καθώς συλλαμβάνεται έξω από μια εκκλησία.

Το βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο φαίνεται να δείχνει των τεραστίων διαστάσεων άνδρα, να αντιστέκεται σε πολλούς αστυνομικούς.

Ξαφνικά, το παντελόνι και το εσώρουχο του άγνωστου υπόπτου πέφτουν, αφήνοντάς τον γυμνό από τη μέση και κάτω.

Καθώς το αυτοκίνητο από το οποίο γυρίζεται η απίθανη σκηνή περνάει, ο ημίγυμνος άνδρας φαίνεται να στέκεται ακίνητος δίπλα σε ένα περιπολικό, ενώ μια αστυνομικίνα τον χτυπά με taser.

Meanwhile in Maryland, a swarm of cops in Montgomery County was filmed struggling to detain a man described online as being ‘built like Hagrid from Harry Potter’



Which part of HP saga is that? Our guess it’s The Prisoner of Asskaban #Hagrid #HarryPotter #Azkaban pic.twitter.com/nYOhA5Xyex — Diamond Feed (@DiamondFeedX) June 2, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο γυρίστηκε στο προάστιο Κλάρκσμπεργκ του Μέριλαντ, στην κομητεία Μοντγκόμερι, βορειοδυτικά της Ουάσιγκτον.

Με την εμφάνιση του βίντεο στο διαδίκτυο πολλοί συνέκριναν αμέσως τον ύποπτο με τον Χάγκριντ, τον γίγαντα από το «Χάρι Πότερ», τον οποίο υποδύθηκε στις ταινίες ο αείμνηστος Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρειν.

Το βίντεο δεν έχει ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, ωστόσο η αστυνομική διεύθυνση της Κομητείας Μοντγκόμερι, επιφυλάχθηκε για απαντήσεις.