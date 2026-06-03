Ινδία: Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

Snapshot Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέπασε σε εστιατόριο ξενοδοχείου τύπου Bed and Breakfast στο Νέο Δελχί.

Το ξενοδοχείο λειτουργούσε παράνομα με έως και 25 δωμάτια, ενώ είχε άδεια μόνο για έξι.

Περίπου 40 άτομα διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων και αλλοδαποί, κυρίως υπήκοοι Νότιας Αφρικής.

Οι κάτοικοι προσπάθησαν να σωθούν πηδώντας από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες του κτηρίου.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε χρηματική αποζημίωση στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες. Snapshot powered by AI

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε μία πολυσύχναστη περιοχή του Νέου Δελχί, στην Ινδία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άτομα.

Η φωτιά ξεκίνησε από το εστιατόριο ενός ξενοδοχείου τύπου Bed and Breakfast (BnB).

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία τουλάχιστον 40 άτομα έχουν διασωθεί, ενώ μετά από προσπάθειες η πυρκαγιά έχει σβήσει.

At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026

Καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη, αναφορές έδειχναν ότι το ξενοδοχείο που είχε άδεια λειτουργίας μόνο για έξι δωμάτια στο πλαίσιο του προγράμματος Bed and Breakfast, αλλά φέρεται να λειτουργούσε έως και 25 δωμάτια.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδία δείχνουν ανθρώπους να βρίσκονται στις ταράτσες και σε εξωτερικά σημεία του κτηρίου, σε ύψος αρκετών μέτρων από το έδαφος στην προσπάθειά τους να σωθούν, ενώ πλάνα κατέγραψαν δύο γυναίκες να πηδούν στο κενό σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ξεφύγουν από τις φλόγες και τον πυκνό καπνό.

Massive fire breaks out at a restaurant in Delhi's Malviya Nagar



A woman jumps from the building to save her life. At least 10 dead



Warning⚠️: Disturbing images pic.twitter.com/Q6pzw4nbGI — Karan Singh / करन सिंह (@Journo_Karan) June 3, 2026

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές, μεταξύ των διασωθέντων και των νεκρών περιλαμβάνονται και αλλοδαποί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται «κυρίως για υπηκόους της Νότιας Αφρικής».

Massive fire in a hotel at Hauz Rani, Malviya Nagar, opposite Press Enclave, Saket, was fortunately brought under control by the Fire Brigade. The rapid mushrooming of 6-storey matchbox hotels in this Lal Dora area after the expansion of Max Hospital raises serious concerns about… pic.twitter.com/ObhYIN3enM — Ajay Jasra (@Jasra_G) June 3, 2026

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης ύψους 200.000 ρουπιών στους συγγενείς κάθε θύματος και 50.000 ρουπιών στους τραυματίες. «Η απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω της πυρκαγιάς στο Μαλβίγια Ναγκάρ του Δελχί είναι τραγική. Τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι αρχές παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.