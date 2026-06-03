Το viral κόλπο με καφέ και Coca-Cola που δεν ξεβουλώνει τον νεροχύτη: Τι λέει υδραυλικός
Ένας υδραυλικός εξηγεί γιατί το viral κόλπο με κατακάθια καφέ και Coca-Cola δεν βοηθά τον βουλωμένο νεροχύτη
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Στο διαδίκτυο ξεφυτρώνουν συνεχώς viral «κόλπα» για το σπίτι που υπόσχονται γρήγορες λύσεις χωρίς κόπο και χωρίς έξοδα. Κάποια πράγματι βοηθούν, άλλα όμως απλώς δείχνουν ωραία σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Και όταν μιλάμε για σωληνώσεις, νεροχύτες και αποχετεύσεις, ένα λάθος tip μπορεί τελικά να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από το αρχικό πρόβλημα.
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