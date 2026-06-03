Όλα τα στιγμιότυπα από την άβολη βραδιά με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου

Σε ένα άβολο σκηνικό μετατράπηκε η συνάντηση σε ένα από τα τραπέζια της χθεσινής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια της «Μασούτης Α.Ε.».

Σε διπλανές θέσεις στο ίδιο τραπέζι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί και με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου οι οποίοι έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους πολλές φορές εντός και εκτός Βουλής, φτάνοντας ενίοτε και μέχρι τα δικαστήρια, έδειξαν να μην αισθάνονται και ιδιαίτερα άνετα κατά της διάρκεια της βραδιάς παρότι κάθονταν σε απόσταση εκατοστών.

Πάντως ο υπουργός Υγείας αργά το βράδυ προχώρησε σε σχετική ανάρτηση:

Σήμερα στην εκδήλωση για τα 50

Χρόνια του «Μασούτης»….να τα χιλιάσουν pic.twitter.com/ipIGHRv6Kh — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 2, 2026

Δείτε όλα τα στιγμιότυπα της βραδιάς:

Διαβάστε επίσης