Φλωρίδης σε Ζωή: Υπάρχει μια κωμωδία με τον Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Του μοιάζετε

Snapshot Ο Γιώργος Φλωρίδης επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη για διαρροές που δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα και ατόπημα με την κλήση εισαγγελέα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την απειλή της εθνικής ασφάλειας από τη δημοσιοποίηση ερώτησης και απάντησης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κατάρρευση θεσμών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Φλωρίδη για συγκάλυψη εγκλημάτων και συνέδεσε τη δράση του με τον πρόεδρο του χωριού του επί Χούντας, ζητώντας διευκρινίσεις.

Ο Φλωρίδης τόνισε ότι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου βασίζεται στην τήρηση των νόμων και υπερασπίστηκε τη λειτουργία της δικαιοσύνης με βάση τις προσφυγές Ανδρουλάκη.

Ο Φλωρίδης απάντησε στην Κωνσταντοπούλου με ειρωνικό σχόλιο για μια κωμωδία με τον Γ. Κωνσταντίνου, ενώ το ερώτημα για τον πρόεδρο του Σταυροχωρίου επί Χούντας παρέμεινε αναπάντητο.

Εν μέσω φωνών της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έλαβε τον λόγο μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας τις διαρροές από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι η διαρροή δημιουργεί τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Έκανε μάλιστα λόγο για ένα ακόμη ατόπημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφερόμενος στην κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Μάλιστα ενδιαμέσως, απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον εγκαλούσε, τής είπε ότι «για λόγους πολιτικής αισθητικής δε θέλω να ασχολούμαι μαζί σας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε αμέσως τον λόγο τονίζοντας ότι «πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με τη δημοσιοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης;», αναφερόμενος στο ότι ο κ. Δεμίρης είπε ότι δεν υπάρχει έγγραφη εντολή για την παρακολούθησή του. «Πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια; Η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη απειλείται».

«Κοιτάχτε με στα μάτια, μη ντρέπεστε, με ξέρετε 3 δεκαετίες, αν εσάς αφήνουν υπονοούμενα για πρακτοριλίκια, και από τον διοικητή της ΕΥΠ επιβεβαιωνόταν ότι ούτε εκείνος ξέρει, θα σιωπούσατε; Όχι, δε θα σιωπήσω, θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι», είπε σε πολύ έντονο ύφος ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι όσο μένετε θα υπάρχει φθορά των θεσμών, καταρράκωση του κράτους δικαίου. «Έχετε πολλά λεφτά να δώσετε ακόμα στην προπαγάνδα σας».

Νέα επίθεση από Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία απευθυνόμενη στον Γιώργο Φλωρίδη, είπε ότι «δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε». «Εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε πάρα πολύ γιατί αποδεικνύετε ότι όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι απλά συνομωτήσατε με τον Μάκη Βορίδη για να βγάλετε από τη μέση την εισαγγελέα Παπανδρέου. Ο αρχικακοποιός ο Ξυλούρης σας αναφέρει. Με βοηθάτε στη στοιχειοθέτηση των ευθυνών σας για πραγματικά κακουργήματα. Απειλείτε τον κ. Ανδρουλάκη ότι θα κάνετε έρευνα για κακούργημα; Ο διοικητής της ΕΥΠ ουδέν απόρρητο επικαλέστηκε. Στο χωριό σας το Σταυροχώρι, ποιος ήταν πρόεδρος επί Χούντας; Έχετε καμία σχέση; Μήπως από εκεί μάθατε πώς δουλεύουν οι παρακολουθήσεις και το παρακράτος;»

Η απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης

Η «τριπλή κόντρα» ολοκληρώθηκε με παρέμβαση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος σχολίασε ότι «σεβασμός στο κράτος δικαίου είναι ο σεβασμός στους νόμους. Όταν παραβιάζεται ο νόμος, το κράτος δικαίου υφίσταται πλήγμα». Μάλιστα είπε ότι εφόσον ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και «χειροκρότησε» την απόφαση του ΣτΕ και του μονομελούς πρωτοδικείου, κατά τον ίδιο αποδεικνύει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί.

Στις αντιδράσεις της κ. Κωνσταντοπούλου ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι «υπάρχει μια κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Γ. Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε ένα παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, η κ. Κωνσταντοπούλου επέμενε να δοθεί απάντηση στο ποιος ήταν ο πρόεδρος στο Σταυροχώρι επί Χούντας, κάτι που τελικά δε σχολιάστηκε.

