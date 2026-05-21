Φλωρίδης σε Ζωή: Υπάρχει μια κωμωδία με τον Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Του μοιάζετε

Ο Φλωρίδης επέπληξε τον Ανδρουλάκη για τις διαρροές - Θέμα σχέσης Φλωρίδη με τον πρόεδρο του χωριού του επί Χούντας έθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φλωρίδης σε Ζωή: Υπάρχει μια κωμωδία με τον Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Του μοιάζετε
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Φλωρίδης επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη για διαρροές που δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα και ατόπημα με την κλήση εισαγγελέα.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την απειλή της εθνικής ασφάλειας από τη δημοσιοποίηση ερώτησης και απάντησης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κατάρρευση θεσμών.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Φλωρίδη για συγκάλυψη εγκλημάτων και συνέδεσε τη δράση του με τον πρόεδρο του χωριού του επί Χούντας, ζητώντας διευκρινίσεις.
  • Ο Φλωρίδης τόνισε ότι ο σεβασμός στο κράτος δικαίου βασίζεται στην τήρηση των νόμων και υπερασπίστηκε τη λειτουργία της δικαιοσύνης με βάση τις προσφυγές Ανδρουλάκη.
  • Ο Φλωρίδης απάντησε στην Κωνσταντοπούλου με ειρωνικό σχόλιο για μια κωμωδία με τον Γ. Κωνσταντίνου, ενώ το ερώτημα για τον πρόεδρο του Σταυροχωρίου επί Χούντας παρέμεινε αναπάντητο.
Snapshot powered by AI

Εν μέσω φωνών της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έλαβε τον λόγο μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας τις διαρροές από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι η διαρροή δημιουργεί τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Έκανε μάλιστα λόγο για ένα ακόμη ατόπημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφερόμενος στην κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Μάλιστα ενδιαμέσως, απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον εγκαλούσε, τής είπε ότι «για λόγους πολιτικής αισθητικής δε θέλω να ασχολούμαι μαζί σας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε αμέσως τον λόγο τονίζοντας ότι «πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με τη δημοσιοποίηση μιας ερώτησης και μιας απάντησης;», αναφερόμενος στο ότι ο κ. Δεμίρης είπε ότι δεν υπάρχει έγγραφη εντολή για την παρακολούθησή του. «Πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια; Η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη απειλείται».

«Κοιτάχτε με στα μάτια, μη ντρέπεστε, με ξέρετε 3 δεκαετίες, αν εσάς αφήνουν υπονοούμενα για πρακτοριλίκια, και από τον διοικητή της ΕΥΠ επιβεβαιωνόταν ότι ούτε εκείνος ξέρει, θα σιωπούσατε; Όχι, δε θα σιωπήσω, θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι», είπε σε πολύ έντονο ύφος ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι όσο μένετε θα υπάρχει φθορά των θεσμών, καταρράκωση του κράτους δικαίου. «Έχετε πολλά λεφτά να δώσετε ακόμα στην προπαγάνδα σας».

Νέα επίθεση από Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία απευθυνόμενη στον Γιώργο Φλωρίδη, είπε ότι «δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε». «Εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε πάρα πολύ γιατί αποδεικνύετε ότι όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι απλά συνομωτήσατε με τον Μάκη Βορίδη για να βγάλετε από τη μέση την εισαγγελέα Παπανδρέου. Ο αρχικακοποιός ο Ξυλούρης σας αναφέρει. Με βοηθάτε στη στοιχειοθέτηση των ευθυνών σας για πραγματικά κακουργήματα. Απειλείτε τον κ. Ανδρουλάκη ότι θα κάνετε έρευνα για κακούργημα; Ο διοικητής της ΕΥΠ ουδέν απόρρητο επικαλέστηκε. Στο χωριό σας το Σταυροχώρι, ποιος ήταν πρόεδρος επί Χούντας; Έχετε καμία σχέση; Μήπως από εκεί μάθατε πώς δουλεύουν οι παρακολουθήσεις και το παρακράτος;»

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης

Η «τριπλή κόντρα» ολοκληρώθηκε με παρέμβαση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος σχολίασε ότι «σεβασμός στο κράτος δικαίου είναι ο σεβασμός στους νόμους. Όταν παραβιάζεται ο νόμος, το κράτος δικαίου υφίσταται πλήγμα». Μάλιστα είπε ότι εφόσον ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και «χειροκρότησε» την απόφαση του ΣτΕ και του μονομελούς πρωτοδικείου, κατά τον ίδιο αποδεικνύει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί.

Στις αντιδράσεις της κ. Κωνσταντοπούλου ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι «υπάρχει μια κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Γ. Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε ένα παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, η κ. Κωνσταντοπούλου επέμενε να δοθεί απάντηση στο ποιος ήταν ο πρόεδρος στο Σταυροχώρι επί Χούντας, κάτι που τελικά δε σχολιάστηκε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΕΥ ΖΗΝ

Το καλύτερο πρωινό ρόφημα για τα νεφρά, σύμφωνα με διαιτολόγους

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

17:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

AF447: Μετά από 17 χρόνια η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για την αεροπορική τραγωδία με τους 228 νεκρούς

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε»

17:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκαριόλο: «Δεν είναι έμμονη ιδέα η Euroleague» - Μαρτίνεθ: «Είμαι περήφανος που είμαι στο Final-4»

16:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four Euroleague 2026 - Μπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ» - Γιασικεβίτσιους: «Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τα τρολ του Πούτιν αποδυναμώνουν τον Γερμανό καγκελάριο – Θέλουν να ενισχύσουν την ακροδεξιά

16:42ANNOUNCEMENTS

10 Χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς

16:40ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 23 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για διάλογο με διοικητή της ΕΥΠ: Αντί να κάνετε αυτοκριτική, μας επιτίθεστε

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χαμενεΐ σκληραίνει τη στάση του - Δεν δέχεται μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το είπαμε, το κάναμε»: Το βίντεο Μητσοτάκη για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

15:48BOMBER

Πολάκη θα λένε και θα κλαίνε…

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανεβαίνει σε παγκάκι. Αρχίζετε να του μοιάζετε»

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το State Department καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο του ΟΗΕ για τη διαδρομή Λιβύη-Ελλάδα

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, το... big bang και τα κόμματα «ρεζέρβα»

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

16:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή: «Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - Καιρίδης: «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ