ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα

Προθεσμία να δώσουν εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι χειρίζονται την έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να βρεθούν στο κτίριο της οδού Λουκάρεως οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Σκρέκας, Βασίλης Βασιλειάδης, Χρήστος Μπουκώρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης ελέγχονται για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ η Αικατερίνη Παπακώστα και ο Κώστας Καραμανλής για πράξεις κακουργηματικής φύσης.