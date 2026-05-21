Politico: Τα τρολ του Πούτιν εναντίον του Γερμανού καγκελάριου – Θέλουν να ενισχύσουν την ακροδεξιά

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοχεύει να υπονομεύσει τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και να ενισχύσει τις φιλορωσικές δυνάμεις της ακροδεξιάς στη Γερμανία, ειδικά το κόμμα AfD.

Η στρατηγική του Κρεμλίνου περιλαμβάνει προπαγανδιστικές εκστρατείες που παρουσιάζουν τον Μερτς ως αναποτελεσματικό και διχάζουν τη γερμανική κοινή γνώμη σχετικά με την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η AfD, που βρίσκεται σε άνοδο στις δημοσκοπήσεις, προωθεί διάλογο με τη Ρωσία και υποστηρίζει την επαναφορά των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα.

Ο Πούτιν προτείνει τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως διαπραγματευτή για την Ουκρανία, προσπαθώντας να διχάσει τη γερμανική κοινωνία και να παρουσιάσει τη Ρωσία ως πρόθυμη για διάλογο.

Η οικονομική δυσχέρεια της Γερμανίας και η ενεργειακή κρίση ενισχύουν την απήχηση των φιλορωσικών αφηγήσεων, ειδικά στην πρώην ανατολική Γερμανία, όπου οι ψηφοφόροι βλέπουν θετικά την επαναφορά των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών. Snapshot powered by AI

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να χτυπήσει τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς τη στιγμή που βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο. Η δημοτικότητα του καγκελάριου καταρρέει στη Γερμανία και το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει εντείνει τις προσπάθειές του για να επιταχύνει την πτώση του και να ενισχύσει τις ανερχόμενες φιλορωσικές δυνάμεις στην ακροδεξιά της Γερμανίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Politico.

Ενδεικτικά σε δημοσκόπηση της γερμανικής εφημερίδας Bild στα τέλη Απριλίου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έπεσε κατακόρυφα στην τελευταία θέση στις μετρήσεις δημοτικότητας των 20 κορυφαίων πολιτικών της χώρας. Ο Μερτς υποχώρησε από την 18η στην 20ή θέση καθώς συγκέντρωσε μόλις 28,9 μονάδες και έγινε ο πιο αντιδημοφιλής πολιτικός της Γερμανίας. Μόνο το 10% των ερωτηθέντων μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος του,ς CDU/CSU έχει θετική γνώμη για τον Μερτς, ενώ το 58% έχει αρνητική γνώμη.

Η στρατηγική του Πούτιν

Ο Πούτιν επιδιώκει εδώ και καιρό να υπονομεύσει τον Μερτς — έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς αντιπάλους του Ρώσου προέδρου — μέσω εκστρατειών επιρροής και υβριδικών επιθέσεων. Ωστόσο, σπάνια έχουν ευνοήσει τόσο πολύ τη Μόσχα οι συνθήκες.

Η γερμανική οικονομία παραπαίει, η κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού έχει αποδυναμωθεί και το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) προηγείται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των δύο περιφερειακών εκλογών στην ανατολική Γερμανία, όπου αναμένεται να σημειώσει ιστορικές νίκες και ενδέχεται να αναλάβει την εξουσία για πρώτη φορά από την ίδρυσή του.

«Η Ρωσία αναζητά εταίρους εντός της Ευρώπης τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει για τους δικούς της σκοπούς, και ο στόχος είναι, φυσικά, να φέρει την AfD στην εξουσία στο εγγύς μέλλον — είτε σε περιφερειακές εκλογές είτε, τελικά, στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές», δήλωσε ο Κρις Σούλενμπουργκ, βουλευτής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) του Μερτς στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα από τα ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια που πρόκειται να διεξαγάγουν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Και συνέχισε: «Αυτό θα έδινε στη Ρωσία έναν στρατηγικό εταίρο στη Γερμανία και, κατά συνέπεια, ένα στήριγμα στην Ευρώπη».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πούτιν σφίγγει τη μέγγενη στον Μερτς, ασκώντας πίεση τόσο ανοιχτά — διακόπτοντας τις παραδόσεις πετρελαίου από το Καζακστάν στην ανατολική Γερμανία μέσω ενός ρωσικού αγωγού — όσο και πιο διακριτικά, επιδιώκοντας να διχάσει τη γερμανική κοινή γνώμη προτείνοντας τον φιλικό προς το Κρεμλίνο πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ ως πιθανό διαπραγματευτή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ένας από τους συμβούλους του Πούτιν προσκάλεσε επίσης πολιτικούς της AfD να παρακολουθήσουν το ετήσιο οικονομικό φόρουμ του Ρώσου προέδρου στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP

Η στρατηγική του Πούτιν συνίσταται στο να εκμεταλλευτεί τις πραγματικές και αυξανόμενες πολιτικές αδυναμίες του Μερτς —ιδίως όσον αφορά τη δυσαρέσκεια των Γερμανών για την οικονομία— και να οξύνει τις διαιρέσεις σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία. Προς τον σκοπό αυτό, η προπαγανδιστική μηχανή του Κρεμλίνου έχει παρουσιάσει τον Μερτς ως αναποτελεσματικό και αποστασιοποιημένο, ενώ έχει χαρακτηρίσει την άρνηση της καγκελαρίου να αποκαταστήσει τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία ως οικονομική «αυτοκτονία». Η Μόσχα παρουσιάζει επίσης τους συντηρητικούς του καγκελάριου ως απερίσκεπτους πολεμοκάπηλους επειδή υποστηρίζουν την Ουκρανία και αρνούνται να διαπραγματευτούν με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Πολλά από αυτά τα αφηγήματα έχουν ιδιαίτερα ισχυρή απήχηση στην πρώην ανατολική Γερμανία, όπου η κοινή γνώμη τείνει να έχει πιο φιλικά αισθήματα προς τη Μόσχα. Με τις περιφερειακές εκλογές να πλησιάζουν τον Σεπτέμβριο, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα δίκτυα που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο θα εντείνουν τις εκστρατείες επιρροής στο διαδίκτυο για να ενισχύσουν και να διαδώσουν αυτά τα μηνύματα.

Ήδη, ο αριθμός των άρθρων που ασκούν κριτική στον Μερτς και δημοσιεύονται στο γερμανόφωνο τμήμα του δικτύου «Πράβδα», το οποίο ευθυγραμμίζεται με το Κρεμλίνο, έχει αυξηθεί σημαντικά — κατά περίπου 25% — αυτό το μήνα σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, σύμφωνα με ανάλυση της δεξαμενής σκέψης Polisphere με έδρα το Βερολίνο. Ο αντίκτυπος αυτών των μέσων ενημέρωσης «δεν πρέπει να υποτιμηθεί» λόγω της επίδρασής τους σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ή σε περιλήψεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Το Κρεμλίνο βλέπει τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία ως μια ευκαιρία να «αποδυναμώσει σημαντικά τη Γερμανία και ειδικά την παρούσα κυβέρνηση», δήλωσε ο Στέφαν Μάιστερ, εμπειρογνώμονας για τη Ρωσία στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Αν υπάρχει κάτι στο οποίο οι Ρώσοι είναι καλοί, αυτό είναι να εντοπίζουν τις αδυναμίες των αντιπάλων τους και να τις εκμεταλλεύονται», πρόσθεσε. «Και η Ανατολική Γερμανία αποτελεί, για να το πούμε έτσι, ένα από τα κύρια ευάλωτα σημεία για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και για την ικανότητα της Γερμανίας να δράσει, διότι αυτή είναι ουσιαστικά η πύλη εισόδου για την AfD προκειμένου να καταλάβει την εξουσία», ανέφερε.

Ο Μερτς «θέλει αυτόν τον πόλεμο»

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Μερτς και η συμμαχία του αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη στην Ευρώπη και την ευημερία στη Γερμανία, ενώ μια πιθανή κυβέρνηση της AfD είναι η λύση.

Αυτό εξηγεί γιατί ο Πούτιν επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ηγέτη πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Γερμανία, αν υπήρχε μια κυβέρνηση στο Βερολίνο πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. ΑΡ

Η στρατηγική αυτή έγινε εμφανής νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ο Πούτιν χρησιμοποίησε τη συνέντευξη Τύπου για την Ημέρα της Νίκης, που σηματοδοτεί τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, για να υπογραμμίσει την φαινομενική του προθυμία να διαπραγματευτεί με την ΕΕ για την Ουκρανία.

«Προσωπικά, θα προτιμούσα τον πρώην Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ», δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε ποιος θα ήταν κατάλληλος Ευρωπαίος απεσταλμένος στις διαπραγματεύσεις. «Διαφορετικά, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν έναν ηγέτη που εμπιστεύονται, κάποιον που δεν έχει μιλήσει αρνητικά για τη Ρωσία. Ποτέ δεν κλείσαμε την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν η Ρωσία που αρνήθηκε τον διάλογο. Ήταν οι ομόλογοί μας», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η ανάδειξη του Σρέντερ, του πρώην ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ήταν μια υπολογισμένη προσπάθεια να διχαστούν οι Γερμανοί, ενώ ο Πούτιν παρουσιάζεται ως εταίρος που θέλει να διαπραγματευθεί καλή τη πίστει.

Ο Σρέντερ, άλλωστε, θεωρείται παρίας μεταξύ των κυρίαρχων Γερμανών πολιτικών λόγω των σχέσεών του με ρωσικές κρατικές εταιρείες ενέργειας. Υποστηρίζοντας τους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ο Σρέντερ προσωποποιεί κατά πολλούς τρόπους την δεκαετή εξάρτηση της χώρας του από τη ρωσική ενέργεια — μια σχέση που ο Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι μια τακτικά έξυπνη κίνηση να επαναφέρουν τον Γκέρχαρντ Σρέντερ — ο οποίος, τελικά, εξακολουθεί να απολαμβάνει σημαντική δημοτικότητα στη Γερμανία — στο προσκήνιο, σαν να λένε: “Αν θέλετε, μπορούμε να διαπραγματευτούμε”», δήλωσε ο Γκέοργκ Μάιερ, υπουργός Εσωτερικών στο ανατολικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας. «Είναι βασικά ένα ψέμα, γιατί αν πραγματικά ήθελες να διαπραγματευτείς, δεν θα χρειαζόσουν τον Γκέρχαρντ Σρέντερ για αυτό. Αλλά φυσικά, η εντύπωση που θέλουν να δημιουργήσουν είναι ότι η [γερμανική] κυβέρνηση θέλει αυτόν τον πόλεμο και θέλει να πουλήσει όπλα, θέλει να επεκτείνει την επιρροή του ΝΑΤΟ — και αυτή η παραπληροφόρηση λειτουργεί».

Και η AfD δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συνομιλήσει με τη Ρωσία, δεδομένης της, όπως την παρουσιάζει, άρνησης του Μερτς να το πράξει. Αυτή την εβδομάδα, η ηγέτιδα της AfD, Άλις Βάιντελ, υπαινίχθηκε ότι η Ουκρανία, και όχι η Ρωσία, αποτελεί απειλή για τη Γερμανία, και δήλωσε ότι το κόμμα της είναι πρόθυμο να συζητήσει για ειρήνη με τον Πούτιν.

«Θεωρούμε ότι η διεξαγωγή του πολέμου από την Ουκρανία είναι απολύτως καταστροφική και αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλεια της Γερμανίας», δήλωσε στο Βερολίνο. «Μια γερμανική κυβέρνηση με ηγέτη την AfD θα υποστηρίξει την ειρήνη με τη Ρωσία», πρόσθεσε, «τη συμφιλίωση και τον διάλογο».

«Ανεπανόρθωτη οικονομική κατάρρευση»

Ο Κιρίλ Ντμιτριέφ — στενός σύμμαχος του Πούτιν και απεσταλμένος του Κρεμλίνου που συμμετείχε στις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία — χαρακτήρισε επίσης μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της AfD στη Γερμανία ως το «φάρμακο» για την οικονομική δυσχέρεια της χώρας, για τον απλό λόγο ότι το κόμμα θα επαναφέρει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία

«Αναμένετε πολύ χειρότερα πράγματα έως ότου οι Γερμανοί γραφειοκράτες αλλάξουν πορεία και εξιλεωθούν για τις λανθασμένες αποφάσεις τους. Ή έως ότου η AfD σώσει την κατάσταση», έγραψε ο Ντμιτριέφ νωρίτερα αυτό το μήνα στο X, απαντώντας σε ένα άρθρο σχετικά με τη μείωση της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής. «Χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο, την ώρα της χειρότερης ενεργειακής κρίσης στην ιστορία, η Γερμανία δεν οδεύει απλώς προς μακροπρόθεσμη στασιμότητα, αλλά προς μια άμεση και ανεπανόρθωτη οικονομική κατάρρευση», έγραψε επίσης ο Ντμιτριέφ τον Απρίλιο.

Αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνεται συχνά και από πολιτικούς της AfD, οι οποίοι ζητούν την επανενεργοποίηση των αγωγών Nord Stream που παρείχαν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από το 2022.

«Η Γερμανία έχασε τον φθηνότερο και πιο αξιόπιστο αγωγό φυσικού αερίου της — τον Nord Stream», δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ο βουλευτής της AfD Μάρκους Φρόνμαϊερ, ένας από τους ακροδεξιούς πολιτικούς που προσκλήθηκαν στο οικονομικό φόρουμ του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. «Και από τότε εισάγουμε ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο από το εξωτερικό. Αυτό ακριβώς είναι που μας καθιστά ευάλωτους σήμερα».

Ο Σούλενμπουργκ, ο πολιτικός της CDU από τη Σαξονία-Άνχαλτ, είπε ότι πολλοί ψηφοφόροι στην πολιτεία του προσελκύονται από την απλότητα του αφηγήματος ότι η αποκατάσταση των εισαγωγών ενέργειας από τη Μόσχα θα αναζωογονήσει την οικονομία της Γερμανίας που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, συχνά θέλουν να πλησιάσουν τη Ρωσία από ένα αίσθημα οικειότητας που έχει τις ρίζες του στην ανατροφή τους πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

«Είναι τόσο εύκολο να πεις: “Εντάξει, τώρα είμαστε και πάλι οι καλύτεροι φίλοι με τη Ρωσία, οπότε θα υπάρχουν χαμηλές τιμές ενέργειας και η οικονομία θα πάει και πάλι καλύτερα”», είπε. «Και υπάρχουν απλά πολλοί άνθρωποι που είναι δεκτικοί σε αυτή την απλή λύση επειδή δεν αμφισβητούν τα πράγματα και δεν καταλαβαίνουν — ή δεν θέλουν να καταλάβουν — τη συνολική κατάσταση στον κόσμο».

