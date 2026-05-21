Η δωρεά ασθενοφόρου από αγρότισσα που συγκίνησε τον Άδωνι – Το μεγάλο ευχαριστώ του υπουργού

Μια φτωχή αγρότισσα προχώρησε σε μια συγκινητική δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Συγκεκριμένα, δώρισε ένα ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, να την τηλεφωνεί για να την ευχαριστήσει.

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας στον λογαριασμό του στο Χ: «Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας σήμερα ήταν όταν παρέλαβα το ασθενοφόρο που μας δώρησε μία φτωχή αγρότισσα από το υστέρημα της για τις δευτερογενείς μας μεταγωγές. Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της μίλησα στο τηλέφωνο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

