Η Κίνα «τρύπησε» τον ποταμό Γιανγκτσέ: Δημιούργησε τούνελ που θα περνούν τρένα με 350 χλμ/ώρα
Η Κίνα ολοκλήρωσε ένα από τα πιο απαιτητικά σιδηροδρομικά έργα στον κόσμο, ανοίγοντας σήραγγα 11,18 χιλιομέτρων κάτω από την κοίτη του ποταμού Γιανγκτσέ.
Η Κίνα έκανε ακόμη ένα βήμα στην κούρσα των τρένων υψηλής ταχύτητας, ολοκληρώνοντας την υποθαλάσσια εκσκαφή της σιδηροδρομικής σήραγγας Chongming Taicang κάτω από τον ποταμό Γιανγκτσέ.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθος του έργου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε: τα τρένα θα μπορούν να περνούν κάτω από την κοίτη του ποταμού με 350 χλμ/ώρα, χωρίς να χρειάζεται να μειώνουν ταχύτητα.
