Πώς φαίνεται αν χάνετε τρίχες με φυσιολογικό ρυθμό ή υπάρχει πρόβλημα

Το να βλέπετε τρίχες στο ντους, στο μαξιλάρι σας ή στη βούρτσα σας μπορεί να είναι ανησυχητικό, αλλά συχνά αποτελεί μέρος της φυσιολογικής καθημερινής τριχόπτωσης.

Η τριχόπτωση γίνεται πιο ανησυχητική όταν η ποσότητα αλλάζει ξαφνικά, η αραίωση γίνεται ορατή ή εμφανίζονται φαλακρές περιοχές.

Οι περισσότεροι χάνουμε περίπου 50 έως 100 τρίχες την ημέρα, ενώ ορισμένοι ειδικοί σημειώνουν ότι έως και 150 τρίχες ημερησίως μπορούν να εμπίπτουν στην κανονική τριχόπτωση. Ο ακριβής αριθμός έχει λιγότερη σημασία από το τι είναι φυσιολογικό για εσάς.

Γιατί κάποια απώλεια τριχών είναι φυσιολογική

Οι τρίχες μεγαλώνουν σε κύκλους. Ορισμένες τρίχες αναπτύσσονται ενεργά, ενώ άλλες είναι φυσικά έτοιμες να πέσουν και να αντικατασταθούν.

Γι' αυτό μπορεί να παρατηρήσετε περισσότερες τρίχες μετά το λούσιμο, το βούρτσισμα ή το styling. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα μαλλιά σας αραιώνουν. Οι χαλαρές τρίχες που ήταν ήδη έτοιμες να πέσουν συχνά βγαίνουν μαζί, ειδικά τις ημέρες λουσίματος ή αν έχετε μακρύτερα μαλλιά.

Η φυσιολογική τριχόπτωση συνήθως δεν αλλάζει τη συνολική εμφάνιση των μαλλιών σας. Η χωρίστρα σας δεν διευρύνεται, η γραμμή των μαλλιών σας παραμένει σταθερή και δεν βλέπετε νέες φαλακρές περιοχές.

Σημάδια ότι η τριχόπτωση χρήζει προσοχής

Το πιο σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι είναι μια σαφής αλλαγή από το συνηθισμένο σας μοτίβο. Εάν ξαφνικά δείτε πολύ περισσότερες τρίχες από το συνηθισμένο ή εάν τα μαλλιά σας φαίνονται πιο λεπτά με την πάροδο του χρόνου, αξίζει να το λάβετε σοβαρά υπόψη.

Η ιατρική επίσκεψη είναι καλή ιδέα εάν παρατηρήσετε:

Ξαφνική έντονη τριχόπτωση

Φαλακρές περιοχές ή μπαλώματα (στρογγυλές περιοχές) τριχόπτωσης

Μια διευρυμένη περιοχή

Μια υποχώρηση ή αλλαγή της γραμμής των μαλλιών

Κνησμός, πόνος, ερυθρότητα, απολέπιση ή ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής

Τριχόπτωση μετά από ασθένεια, τοκετό, σοβαρό στρες, απώλεια βάρους ή νέα φαρμακευτική αγωγή

Ένας γιατρός ή δερματολόγος μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε εάν πρόκειται για προσωρινή τριχόπτωση, σπάσιμο, τριχόπτωση με μοτίβο, πάθηση του τριχωτού της κεφαλής ή άλλο ιατρικό πρόβλημα.

Συνήθεις λόγοι που τα μαλλιά μπορεί να πέφτουν περισσότερο από το συνηθισμένο

Τα μαλλιά μπορεί να πέφτουν πιο έντονα αφότου το σώμα έχει υποστεί στρες. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από πυρετό, χειρουργική επέμβαση, τοκετό, σοβαρό συναισθηματικό στρες, γρήγορη απώλεια βάρους ή διακοπή ορισμένων ορμονικών φαρμάκων.

Η τριχόπτωση εμφανίζεται συχνά λίγους μήνες μετά την αιτία, γεγονός που μπορεί να κάνει την αιτία πιο δύσκολη στην αναγνώριση. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτός ο τύπος τριχόπτωσης είναι προσωρινός και βελτιώνεται μόλις ανακάμψει το σώμα.

Η τριχόπτωση μπορεί επίσης να συνδεθεί με γενετικούς παράγοντες, έλλειψη σιδήρου, προβλήματα θυρεοειδούς, ορισμένα φάρμακα, σφιχτά χτενίσματα, σκληρές θεραπείες ή ασθένειες του τριχωτού της κεφαλής. Γι' αυτόν τον λόγο, η εικασία της αιτίας δεν είναι πάντα χρήσιμη, ειδικά αν το πρόβλημα επιδεινώνεται.

Πώς να μειώσετε τη ζημιά

Η απαλή περιποίηση των μαλλιών δεν μπορεί να λύσει κάθε αιτία τριχόπτωσης, αλλά μπορεί να μειώσει το περιττό σπάσιμο και την καταπόνηση των θυλάκων.

Αποφύγετε τις πολύ σφιχτές αλογοουρές, τις πλεξούδες ή τους κότσους, ειδικά αν τραβούν τη γραμμή των μαλλιών. Χρησιμοποιήστε θερμαντικά εργαλεία λιγότερο συχνά, αποφύγετε το έντονο βούρτσισμα και να είστε προσεκτικοί με τις σκληρές χημικές θεραπείες. Μια ισορροπημένη διατροφή με αρκετή πρωτεΐνη, σίδηρο και άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά υποστηρίζει επίσης την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών.

Εάν η τριχόπτωση είναι επίμονη ή ενοχλητική, μην καθυστερείτε την ιατρική συμβουλή, ενώ δοκιμάζετε πολλά καλλυντικά προϊόντα. Όσο νωρίτερα βρεθεί η αιτία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να επιλέξετε τη σωστή θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το στρες να προκαλέσει τριχόπτωση;

Ναι. Το σημαντικό στρες μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τριχόπτωση, συχνά εβδομάδες ή μήνες μετά το αγχωτικό συμβάν.

Πρέπει να μετράω τις τρίχες που χάνω κάθε μέρα;

Όχι βέβαια! Είναι πιο χρήσιμο να παρακολουθείτε για αλλαγές: μεγαλύτερη τριχόπτωση, περιοχές με αραίωση, φαλακρά σημεία ή συμπτώματα του τριχωτού της κεφαλής.

Συμπέρασμα

Κάποια τριχόπτωση είναι φυσιολογική και η καθημερινή τριχόπτωση συνήθως δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι περισσότεροι χάνουν περίπου 50 έως 100 τρίχες την ημέρα.

Τα πραγματικά ανησυχητικά σημάδια είναι η ξαφνική αλλαγή, η ορατή αραίωση, τα φαλακρά σημεία, τα συμπτώματα του τριχωτού της κεφαλής και μια τριχόπτωση που δεν υποχωρεί. Εάν εμφανιστούν, η ιατρική αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας και να καθοδηγήσει τη σωστή θεραπεία.

