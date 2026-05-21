ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκια - Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, καλούνται να μην το καταναλώσουν

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκια - Εντοπίστηκε σαλμονέλα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ύστερα από δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος από τον ΕΦΕΤ διατάχθηκε να αποσυρθούν από τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ μπιφτέκια κοτόπουλου, στα οποία εντοπίστηκε σαλμονέλα.

Πρόκειται για το προϊόν με στοιχεία: «Μπιφτέκι κοτόπουλου χωρίς γλουτένη» με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. Καραγιαννάκης Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

package-11.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητά μας, νέος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος»

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»: Άγρια κόντρα Ζωής – Καιρίδη στη Βουλή

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Κάηκε ιστορικός βουδιστικός ναός στην Ιαπωνία - Στεγάζει την «αιώνια φλόγα» που καίει 1.200 χρόνια

14:03LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Το εξώδικο από την Acun Medya για το Survivor και τον Σταύρο Φλώρο

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έρχονται νέα λεωφορεία, 150 ευρώ στις οικογένειες και βαρέα στους υγειονομικούς

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση - Οι δικαιούχοι

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 15χρονοι μαθητές λήστεψαν με σουγιά συμμαθητή τους για 5 ευρώ

13:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

13:35ANNOUNCEMENTS

Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι οφέλη θα φέρει η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ασθενοφόρων

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

13:28ΥΓΕΙΑ

Δαφνί: Υπαρκτός κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό - Κάτω από τα όρια ασφαλείας οι περισσότερες υπηρεσίες

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος δισεκατομμυριούχος χάνει τη ζωή του σε τροχαίο - Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Σμιρνόφ, βασικός παίκτης στον ανεφοδιασμό καυσίμων

13:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Απλώστρα» - Η νέα παράσταση των «Αλληλοεμπλεκόμενων» στη Σκηνή «Brecht» - 2510

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Γιαννιτσά: Τρεις τραυματίες μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς – Οι δύο έπεσαν σε δεξαμενή

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από Σπάρτη: Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία – Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΕΦΕΤ για σαλμονέλα σε μπιφτέκια - Ανακλήθηκαν τα προϊόντα από τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

13:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τοπία της Μνήμης»: Ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι στον κόσμο του Γιάννη Ψυχοπαίδη

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό

12:55ANNOUNCEMENTS

Το φόρεμα της Δόμνας που μαγνήτισε τα βλέμματα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»: Άγρια κόντρα Ζωής – Καιρίδη στη Βουλή

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή αερίου: Πιθανότερο σενάριο η εκπομπή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

14:03LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη: Το εξώδικο από την Acun Medya για το Survivor και τον Σταύρο Φλώρο

11:38ΥΓΕΙΑ

Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έρχονται νέα λεωφορεία, 150 ευρώ στις οικογένειες και βαρέα στους υγειονομικούς

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, με 42%+1 – Καθιερώνονται εναλλακτική και ηλεκτρονική ψήφος – Όλες οι αλλαγές

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΕΦΕΤ για σαλμονέλα σε μπιφτέκια - Ανακλήθηκαν τα προϊόντα από τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη από Σπάρτη: Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία – Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ