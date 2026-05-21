ΒΟΑΚ: Κλείνει την Παρασκευή το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος–Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των συνεργείων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 έως τις 17:00, λόγω έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή όπου εκτελούνται ορυγματικές εργασίες, στη χιλιομετρική θέση 8+300, κοντά στη γέφυρα Ξηροπόταμου.

Στο σημείο θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης επισφαλών βραχωδών όγκων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των μικρών οχημάτων και των λεωφορείων θα διεξάγεται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός - Λακώνια - Κόμβος Κριτσάς - Άγιος Νικόλαος.

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η κίνηση των βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να γίνεται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων συνεργείων.

