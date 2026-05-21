Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» το τριήμερο και τι ισχύει με την αργία

Ποιες αργίες ακολουθούν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» το τριήμερο και τι ισχύει με την αργία
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος το 2026 πέφτει Δευτέρα 1 Ιουνίου και αποτελεί αργία για τον δημόσιο τομέα.
  • Στον ιδιωτικό τομέα η αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους ή αν προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή κανονισμό εργασίας.
  • Άλλες σημαντικές υποχρεωτικές αργίες του 2026 είναι ο Δεκαπενταύγουστος, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και η 26η Δεκεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Την ευκαιρία για ένα τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα.

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»

1 Ιουνίου

Δευτέρα

Ναι

Όχι **

Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων

Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»

15 Αυγούστου

Σάββατο

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία

28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»

28 Οκτωβρίου

Τετάρτη

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»

25 Δεκεμβρίου

Παρασκευή

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία

26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»

26 Δεκεμβρίου

Σάββατο

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ANNOUNCEMENTS

Το φόρεμα της Δόμνας που μαγνήτισε τα βλέμματα!

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή αερίου: Πιθανότερο σενάριο η εκπομπή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη

12:49ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Κλείνει την Παρασκευή το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος–Οι εναλλακτικές διαδρομές

12:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς ανιχνεύει το κινητό Android τους σεισμούς; Έτσι λειτουργεί το δίκτυο σεισμογράφων της Google

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Θα είναι χεράτα ή τηλεφωνάτα τα ρουσφέτια;

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Το Big Mac™ taste-test που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Απόβαση Καταριανών στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για προκαταρκτική Λιβανού-Αραμπατζή

12:32TRAVEL

Πάργα: Ανάμεσα στο Ιόνιο, στον Αχέροντα και στους μύθους του Άδη

12:30ΥΓΕΙΑ

Φορετό ρομπότ ενισχύει τη δύναμη παιδιών με νωτιαία μυϊκή ατροφία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Ορεστιάδα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, με 42%+1 – Καθιερώνονται εναλλακτική και ηλεκτρονική ψήφος – Όλες οι αλλαγές

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε νεαρούς διακινητές - Είχαν στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης και 4.000 ευρώ

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» το τριήμερο και τι ισχύει με την αργία

12:19WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν την προέλευση ενός διάσημου θησαυρού - Βρήκαν κάτι απροσδόκητο

12:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι μειωμένες τιμές στα καταστήματα

12:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

12:02WHAT THE FACT

Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό - Οι επιστήμονες μιλούν με επιφύλαξη

11:57ANNOUNCEMENTS

Tikun Olam Ελλάδος: Νέα Μείωση Τιμών σε όλα τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική θύελλα και εσωτερική οργή στο Ισραήλ για το βίντεο Μπεν Γκβιρ με ακτιβιστές του στολίσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

11:38ΥΓΕΙΑ

Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

12:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Θα είναι χεράτα ή τηλεφωνάτα τα ρουσφέτια;

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ: Στα παρασκήνια μιας «βιομηχανίας φωτογραφιών» με ακρωτηριασμούς και μικρά στην κατάψυξη

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική θύελλα και εσωτερική οργή στο Ισραήλ για το βίντεο Μπεν Γκβιρ με ακτιβιστές του στολίσκου

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, με 42%+1 – Καθιερώνονται εναλλακτική και ηλεκτρονική ψήφος – Όλες οι αλλαγές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μόντρεαλ - Επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα Έμπολα

12:02WHAT THE FACT

Κάτι ανησυχητικό συμβαίνει κάτω από τον Ειρηνικό Ωκεανό - Οι επιστήμονες μιλούν με επιφύλαξη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκαν ως οι δολοφόνοι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ