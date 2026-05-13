Αργίες 2026: Ποια είναι η επόμενη – Ποιοι θα δουλέχουν του «Αγίου Πνεύματος»

Αναλυτικά, ο πίνακας με όλες τις αργίες για το 2026.

Newsbomb

Αργίες 2026: Ποια είναι η επόμενη – Ποιοι θα δουλέχουν του «Αγίου Πνεύματος»
INTIME NEWS
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν και το 2026 οι επίσημες αργίες, με ορισμένες ημερομηνίες να ισχύουν για όλους και άλλες να αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένους κλάδους.

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά τις αργίες του 2026, τις ημερομηνίες τους και το εάν ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να έχουν σαφή εικόνα για τον προγραμματισμό τους μέσα στη χρονιά.

(βάσει νόμων 4808/2021, 4554/2018, 4468/2017)

ΑργίαΗμερομηνίαΗμέραΔημόσιος ΤομέαςΙδιωτικός ΤομέαςΣημειώσεις
Πρωτοχρονιά
«Έναρξη νέου έτους»		1 ΙανουαρίουΠέμπτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Θεοφάνια
«Βάπτιση του Χριστού»		6 ΙανουαρίουΤρίτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Καθαρά Δευτέρα *
«Έναρξη Σαρακοστής»		23 ΦεβρουαρίουΔευτέραΝαιΌχι *Αργία μόνο για Δημόσιο
25η Μαρτίου
«Εθνική Επέτειος & Ευαγγελισμός»		25 ΜαρτίουΤετάρτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
Μεγάλη Παρασκευή
«Η Σταύρωση του Χριστού»		10 ΑπριλίουΠαρασκευήΝαιΌχιΔεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο
Κυριακή Πάσχα
«Ανάσταση του Χριστού»		12 ΑπριλίουΚυριακήΝαιΝαιΚυριακή – γενική αργία
Δευτέρα Πάσχα
«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα»		13 ΑπριλίουΔευτέραΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
Πρωτομαγιά
«Εργατική Πρωτομαγιά»		1 ΜαΐουΠαρασκευήΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος **
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»		1 ΙουνίουΔευτέραΝαιΌχι **Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»		15 ΑυγούστουΣάββατοΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»		28 ΟκτωβρίουΤετάρτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»		25 ΔεκεμβρίουΠαρασκευήΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»		26 ΔεκεμβρίουΣάββατοΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

* Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

**Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ – Ζητούν διευκρινίσεις για F-35 και Τουρκία

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 13 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

00:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – Κέρδη μόνο για τον Dow Jones

23:51TRAVEL

Κυριάννα: Ένα κρυμμένο «διαμάντι» στον δρόμο για το Αρκάδι

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ηρακλής Κοτζιάς - Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

23:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική δήλωση: Πώς την υποβάλλετε στο myAADE

23:39LIFESTYLE

Eurovision 2026: Όλες οι συμμετοχές του Α' Ημιτελικού - Ελλάδα και Φινλανδία τα μεγάλα φαβορί

23:37ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «στόλισε» τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου λίγο πριν αναχωρήσει για Κίνα

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό: Τραυματίστηκε ελαφρά ένοικος

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά

23:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι ΚΑΔ 2026: Πώς μπορείτε να αλλάξετε επιχείρηση

23:18LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Πώς θα γίνει η ψηφοφορία - Τι ισχύει για τους Έλληνες

23:18ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού πριν από το τέλος του χρόνου

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πρωταγωνίστρια» και σε άλλο επεισόδιο η 27χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Βραζιλιάνο κομμωτή

23:12WHAT THE FACT

Αν πήγαινε στραβά; - Επιστήμονες πυροδότησαν 8.000 σεισμούς κάτω από τις ελβετικές Άλπεις

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 87 εκατ. ευρώ - GIGA JACKPOT στην επόμενη κλήρωση

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» για το σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποίησαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

22:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί μας ανησυχεί το φετινό Ελ Νίνιο - Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος απαντά

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Α’ ημιτελικός: Αποθεώθηκε ο Akylas με το «Ferto» - Η εντυπωσιακή εμφάνιση

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τι αποφάσισαν ΜΜΜ και εκπαιδευτικοί - Η ώρα της συγκέντρωσης

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα

22:48LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η στιγμή που ο Akylas έβγαλε τη λύρα και θύμισε Έλενα Παπαρίζου

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι επιστημόνων για ένα «Godzilla Super El Nino» - Ίσως το ισχυρότερο του 21ου αιώνα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ