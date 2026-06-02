Χανιά: Λουόμενος βρήκε οβίδα στην θάλασσα, λίγα μέτρα μακριά από την αμμουδιά – Βίντεο

Είτε πρόκειται για υπολείμματα σύγχρονων αντιαεροπορικών βολών όπως πρόσφατα σε παραλίες του Αγίου Νικολάου, είτε για υπολείμματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικά της Μάχης της Κρήτης, τα ευρήματα πυρομαχικών σε παραλιακές περιοχές του νησιού δεν είναι κάτι σπάνιο.

Βέβαια, το πυρομαχικό που εντόπισε την Δευτέρα (01/06) λουόμενος στα Χανιά, είχε την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από πολυσύχναστη παραλία.

Ο λόγος για την παραλία της Παχειάς Άμμου στην Παλαιόχωρα, όπου άνδρας που απολάμβανε τον βυθό, δεν πίστευε στα μάτια του όταν εντόπισε μία οβίδα.

Λόγω της τοποθεσίας, πιθανότατα πρόκειται για απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που έπειτα από 85 χρόνια ξεθάφτηκε και ανέσυρε στις μνήμες δυσάρεστες εποχές.

Βέβαια, τον τελευταίο λόγο τον έχει το Λιμενικό, που ειδοποιήθηκε και απέκλεισε τον χώρο για λόγους ασφαλείας και οι πυροτεχνουργοί του στρατού που θα απενεργοποιήσουν και εξετάσουν την οβίδα.