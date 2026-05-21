Χανιά: Χειροπέδες σε νεαρούς διακινητές - Είχαν στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης και 4.000 ευρώ

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ενός 19χρονου ημεδαπού και ενός 20χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (19/5) αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες και το ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4,04 γραμμάρια κοκαΐνης

ζυγαριά ακριβείας

χρηματικό ποσό 4.135 ευρώ, ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

