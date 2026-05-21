Φορετό ρομπότ ενισχύει τη δύναμη παιδιών με νωτιαία μυϊκή ατροφία

Μια ελαφριά ρομποτική συσκευή διευκολύνει τη νευρομυϊκή αποκατάσταση σε παιδιά με νωτιαία μυϊκή ατροφία, βοηθώντας τα να στέκονται χωρίς βοήθεια. Η συσκευή παρουσιάζεται σε δημοσίευση στο περιοδικό Nature.

Η νωτιαία μυϊκή ατροφία επηρεάζει τα νεύρα και προκαλεί μυϊκή αδυναμία, η οποία μπορεί να περιορίσει την κίνηση στα άτομα που έχουν προσβληθεί από αυτήν. Τα συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με φυσικοθεραπεία, που χρησιμοποιεί ασκήσεις ελεγχόμενης ταχύτητας για τη βελτίωση της δύναμης. Ωστόσο, απαιτείται εξοπλισμός που διατίθεται μόνο σε εξειδικευμένα ιδρύματα και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι συχνά πολύ ογκώδεις και δύσκολες στη χρήση από τα παιδιά.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το κινεζικό πανεπιστήμιο Beihang University, σχεδίασαν μια ελαφριά ρομποτική συσκευή φορετή στο γόνατο για να βοηθήσουν στην προπόνηση για παιδιά με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου ΙΙ, μια ενδιάμεση μορφή της πάθησης.

Σε κλινική δοκιμή εξέτασαν τα αποτελέσματα σε έξι παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, τα οποία δεν μπορούσαν να σταθούν από καθιστή θέση χωρίς βοήθεια. Έπειτα από έξι εβδομάδες εκπαίδευσης με τη συσκευή, χρησιμοποιώντας την πέντε φορές την εβδομάδα, οι ερευνητές παρατήρησαν βελτιώσεις στην κίνηση (και τα έξι παιδιά ήταν σε θέση να σταθούν από καθιστή θέση χωρίς τη βοήθεια του ρομπότ), στη λειτουργία του γονάτου και στον όγκο των μυών(οι τετρακέφαλοι αυξήθηκαν κατά 19%).

Τα παιδιά συνέχισαν με άλλες έξι εβδομάδες ισοκινητικής προπόνησης χαμηλής έντασης, με χρήση της συσκευής τρεις φορές την εβδομάδα, και στη συνέχεια επέστρεψαν στη συμβατική φυσικοθεραπεία και παρακολουθήθηκαν για 30 ημέρες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες διατήρησαν τη βελτίωση μετά τη διακοπή της ισοκινητικής προπόνησης και αυτό καταδεικνύει τις δυνατότητες της ρομποτικής συσκευής για παρατεταμένη νευρομυϊκή αποκατάσταση.

Διευκρινίζουν ωστόσο ότι απαιτούνται μελλοντικές δοκιμές με μεγαλύτερες ομάδες ασθενών για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ενώ προσθέτουν ότι χρειάζονται περαιτέρω τροποποιήσεις, προκειμένου η συσκευή να στοχεύει και διαφορετικούς μύες, κάτι που θα βελτιώσει τις δυνατότητες της συσκευής.

