«Απλώστρα» - Η νέα παράσταση των «Αλληλοεμπλεκόμενων» στη Σκηνή «Brecht» - 2510
Σώματα, εικόνες και ιστορίες σε έναν κόσμο που διαρκώς αποσυντίθεται
Snapshot
- Η ομάδα «Αλληλοεμπλεκόμενοι» παρουσιάζει την παράσταση «Απλώστρα» στις 9 Ιουνίου στη Σκηνή Brecht.
- Η παράσταση αποτυπώνει έναν κόσμο αβέβαιο, γεμάτο κούραση και αναζήτηση παρηγοριάς μέσα από τη γελοιότητα.
- Η σκηνοθεσία είναι της Σωτηρίας Σφαίρα και πρωταγωνιστούν οι Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης και Βαγγέλης Τζωρτζακάκης.
- Η παράσταση περιλαμβάνει στίχους του Ρεμπώ και διερευνά την αμφίσημη πιθανότητα ενός αίσιου τέλους.
- Η παράσταση εντάσσεται στο 7ο Φεστιβάλ Σκηνή Brecht – 2510 και θα παρουσιαστεί στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα.
Στα πλαίσια του 7ου Φεστιβάλ Σκηνή Brecht – 2510, η ομάδα «Αλληλοεμπλεκόμενοι» παρουσιάζει στις 9 Ιουνίου στις 21:00 , τη νέα τους παράσταση «ΑΠΛΩΣΤΡΑ».
Ένας κόσμος που τρέχει χωρίς κατεύθυνση. Σώματα κουρασμένα, άνθρωποι που ακροβατούν ανάμεσα στη σοβαροφάνεια και την κατάρρευση. Η πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο ρευστή, πιο γυαλιστερή, πιο άδεια. Ανάμεσα στην κατανάλωση και στην ανάγκη για επαφή, κάτι βαθιά ανθρώπινο επιμένει να ζητά παρηγοριά μέσα από τη γελοιότητα.
Και κάπου εκεί, σαν νανούρισμα, λίγοι στίχοι του Ρεμπώ. Ένα παραμύθι που ίσως έχει αίσιο τέλος. Ή και όχι.
INFO
Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Σωτηρία Σφαίρα
Ηθοποιοί/ Performers: Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης, Βαγγέλης Τζωρτζακάκης
Φωτογραφίες/ Αφίσα: Thoma Kikis
Φωτισμοί: Σωτηρία Σφαίρα, Νίκος Σφαιρόπουλος
Ημερομηνία παράστασης: 9 Ιουνίου, ώρα 21.00
ΣΚΗΝΗ Brecht – 2510: 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα 10431
Τηλέφωνο Κρατήσεων: +30 6975535197