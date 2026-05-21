«Απλώστρα» - Η νέα παράσταση των «Αλληλοεμπλεκόμενων» στη Σκηνή «Brecht» - 2510

Snapshot Η ομάδα «Αλληλοεμπλεκόμενοι» παρουσιάζει την παράσταση «Απλώστρα» στις 9 Ιουνίου στη Σκηνή Brecht.

Η παράσταση αποτυπώνει έναν κόσμο αβέβαιο, γεμάτο κούραση και αναζήτηση παρηγοριάς μέσα από τη γελοιότητα.

Η σκηνοθεσία είναι της Σωτηρίας Σφαίρα και πρωταγωνιστούν οι Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης και Βαγγέλης Τζωρτζακάκης.

Η παράσταση περιλαμβάνει στίχους του Ρεμπώ και διερευνά την αμφίσημη πιθανότητα ενός αίσιου τέλους.

Η παράσταση εντάσσεται στο 7ο Φεστιβάλ Σκηνή Brecht – 2510 και θα παρουσιαστεί στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα. Snapshot powered by AI

Στα πλαίσια του 7ου Φεστιβάλ Σκηνή Brecht – 2510, η ομάδα «Αλληλοεμπλεκόμενοι» παρουσιάζει στις 9 Ιουνίου στις 21:00 , τη νέα τους παράσταση «ΑΠΛΩΣΤΡΑ».

Ένας κόσμος που τρέχει χωρίς κατεύθυνση. Σώματα κουρασμένα, άνθρωποι που ακροβατούν ανάμεσα στη σοβαροφάνεια και την κατάρρευση. Η πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο ρευστή, πιο γυαλιστερή, πιο άδεια. Ανάμεσα στην κατανάλωση και στην ανάγκη για επαφή, κάτι βαθιά ανθρώπινο επιμένει να ζητά παρηγοριά μέσα από τη γελοιότητα.

(C) TEKNIKE

Και κάπου εκεί, σαν νανούρισμα, λίγοι στίχοι του Ρεμπώ. Ένα παραμύθι που ίσως έχει αίσιο τέλος. Ή και όχι.

INFO

Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Σωτηρία Σφαίρα

Ηθοποιοί/ Performers: Ξένια Κονόμου, Αντώνης Μιχαηλίδης, Βαγγέλης Τζωρτζακάκης

Φωτογραφίες/ Αφίσα: Thoma Kikis

Φωτισμοί: Σωτηρία Σφαίρα, Νίκος Σφαιρόπουλος

Ημερομηνία παράστασης: 9 Ιουνίου, ώρα 21.00

ΣΚΗΝΗ Brecht – 2510: 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα 10431

Τηλέφωνο Κρατήσεων: +30 6975535197

Διαβάστε επίσης