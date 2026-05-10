Σινεμά στο Πήλιο: Ξεκινά το νέο διεθνές φεστιβάλ «Κένταυρος»

Το «Centaur International Film Festival of South Pelion» φιλοδοξεί να φέρει δημιουργούς και σινεφίλ από όλο τον κόσμο στο βουνό των Κενταύρων

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ένα φιλόδοξο νέο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ξεκινάει στο Πήλιο

  • Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου «Κένταυρος» θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 20 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
  • Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, συζητήσεις με δημιουργούς, master classes, debates και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις.
  • Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους σκηνοθέτες και παραγωγούς που θα παραμείνουν στο Πήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
  • Θα υπάρχουν δύο διαγωνιστικά τμήματα με σημαντικά χρηματικά βραβεία και δυνατότητα συμμετοχής μέσω μαγνητοσκοπημένων μηνυμάτων για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν.
  • Οι υποβολές ταινιών γίνονται από 4 Μαΐου έως 3 Αυγούστου μέσω των επίσημων πλατφορμών FilmFreeway και Festhome.
Ένα νέο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στο Πήλιο, συνδυάζοντας τον κινηματογράφο με τα μοναδικά τοπία της περιοχής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου «Κένταυρος» (Centaur International Film Festival of South Pelion) θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 20 Σεπτεμβρίου και διοργανώνεται από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Προβολές, βραβεύσεις και παράλληλες δράσεις

Για οκτώ ημέρες, το φεστιβάλ θα παρουσιάσει ένα επιλεγμένο πρόγραμμα ταινιών από ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κέντρο των προβολών και των παράλληλων εκδηλώσεων θα είναι τα χωριά Χόρτο, Νεοχώρι και Άγιος Γεώργιος, όπου θα πραγματοποιηθούν επίσης master classes, debates, συναυλίες και ειδικές κινηματογραφικές δράσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβάλλονται όλες οι ταινίες που θα επιλεγούν επίσημα, τόσο μικρού όσο και μεγάλου μήκους, ενώ μετά τις προβολές θα ακολουθούν συζητήσεις και Q&A με τους δημιουργούς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης debate, αλλά και ειδικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες, όπως οργανωμένες πεζοπορίες και ημέρες κολύμβησης στα μοναδικά τοπία του Νοτίου Πηλίου, με τη στήριξη του Δήμου Νότιου Πηλίου.

Διεθνής κριτική επιτροπή στο Πήλιο

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες και παραγωγούς, οι οποίοι θα παραμείνουν στο Πήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς θα παρουσιάσουν και δικές τους ταινίες εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Χρηματικά βραβεία και συμμετοχές από όλο τον κόσμο

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει δύο διαγωνιστικά τμήματα, μεγάλου και μικρού μήκους, με σημαντικά χρηματικά βραβεία για τους νικητές.

Παράλληλα,προβλέπεται φιλοξενία για επιλεγμένους σκηνοθέτες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, ενώ όσοι δεν μπορέσουν να βρεθούν στο Πήλιο θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μαγνητοσκοπημένο μήνυμα και να παρουσιάσουν την ταινία τους στο κοινό από απόσταση.

Πού μπορούν οι δημιουργοί να υποβάλουν τις ταινίες τους

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών διαρκεί από τις 4 Μαΐου έως τις 3 Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών του φεστιβάλ:

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να συνδυάσουν την κινηματογραφική εμπειρία με τη φυσική ομορφιά της περιοχής, δημιουργώντας ένα φεστιβάλ που θα λειτουργεί όχι μόνο ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας και πολιτισμού.

