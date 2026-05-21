Κάηκε ιστορικός βουδιστικός ναός στην Ιαπωνία - Στεγάζει την «αιώνια φλόγα» που καίει 1.200 χρόνια
Οι αρχές δεν αποκλείουν η φωτιά να ξέσπασε από την «αιώνα φλόγα»
Ιερή αίθουσα Reikado Hall που στεγάζει την «αιώνια φλόγα» στην Ιαπωνία καταστράφηκε από πυρκαγιά
Μία τεράστια πυρκαγιά που σε ένα συγκρότημα βουδιστικών ναών Daishoin, στο νησί Μιγιατζίμα , στην επαρχία Χιροσίμα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Ιερή αίθουσα, που στεγάζει την «αιώνια φλόγα», η οποία σύμφωνα με τον ναό καίει εδώ και σχεδόν 1.200 χρόνια.
Ο ναός έχει μεταφέρει τη φλόγα σε διαφορετική τοποθεσία και οι αρχές δεν αποκλείουν η φωτιά να προκλήθηκε.
Σύμφωνα με τους Japan Times, το Reikado Hall κάηκε επίσης το 2005 και η φλόγα διατηρήθηκε.
