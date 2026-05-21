Κάηκε ιστορικός βουδιστικός ναός στην Ιαπωνία - Στεγάζει την «αιώνια φλόγα» που καίει 1.200 χρόνια

Ιερή αίθουσα Reikado Hall που στεγάζει την «αιώνια φλόγα» στην Ιαπωνία καταστράφηκε από πυρκαγιά

Μία τεράστια πυρκαγιά που σε ένα συγκρότημα βουδιστικών ναών Daishoin, στο νησί Μιγιατζίμα , στην επαρχία Χιροσίμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Ιερή αίθουσα, που στεγάζει την «αιώνια φλόγα», η οποία σύμφωνα με τον ναό καίει εδώ και σχεδόν 1.200 χρόνια.

A historic Buddhist hall on Japan’s Miyajima Island has burned down after catching fire.



The building was known for housing a legendary ‘eternal flame’ believed to have been burning for more than 1,000 years. pic.twitter.com/13iec0lixm — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 21, 2026

Ο ναός έχει μεταφέρει τη φλόγα σε διαφορετική τοποθεσία και οι αρχές δεν αποκλείουν η φωτιά να προκλήθηκε.

Σύμφωνα με τους Japan Times, το Reikado Hall κάηκε επίσης το 2005 και η φλόγα διατηρήθηκε.