«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

Snapshot Η Ιταλία αντιμετωπίζει σοβαρή υπερβολική συγκέντρωση τουριστών σε δημοφιλείς προορισμούς, ιδιαίτερα στη Ρώμη, όπου τα πλήθη δημιουργούν συνθήκες συμφόρησης σε βασικά αξιοθέατα.

Σημεία όπως η Piazza di Spagna και το Κολοσσαίο παρουσιάζουν ουρές και συνωστισμό που δυσκολεύουν την πρόσβαση των επισκεπτών.

Οι κάτοικοι σε περιοχές όπως το Ποζιτάνο εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση και την έλλειψη μέτρων διαχείρισης του μαζικού τουρισμού. Snapshot powered by AI

«Βουλιάζουν» δημοφιλείς προορισμοί της Ιταλίας από τουρίστες, οι οποίοι ακόμα δεν ήρθε καλά-καλά το καλοκαίρι και έχουν ήδη αρχίσει τις εξορμήσεις τους.

Η Ρώμη αποτελεί καθ'όλη τη διάρκεια του έτους μια πόλη που προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες, όμως, εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις τελευταίες ημέρες, δείχνει να γίνεται το αδιαχώρητο σε σημεία-ορόσημο ή αξιοθέατα της ιταλικής πρωτεύουσας.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω εικόνα από τη γνωστή πλατεία με τα διάσημα σκαλιά Piazza di Spagna, όπου ο κόσμος είναι τόσος πολύς που ορισμένοι δεν μπορούν καν να προσεγγίσουν τον χώρο.

Ανάλογη είναι και η εικόνα έξω από το Κολοσσαίο, όπου επισκέπτες έχουν δημιουργήσει ουρές στα εκδοτήρια των εισιτηρίων για την είσοδο στο γνωστό μνημείο.

Στη Ρώμη, πάντως, οι ταξιδιώτες περιγράφουν τις διακοπές τους τον Μάιο ως «όχι για τους αδύναμους», καθώς τα πλήθη αγωνίζονται για να καταφέρουν να ρίξουν έστω και μια ματιά σε γνωστά αξιοθέατα, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι.

Χάος και στον Νότο

Το ίδιο χάος επικρατεί και σε άλλους προορισμούς της Ιταλίας, όπως στο Αμάλφι και το Ποζιτάνο, οι οποίοι συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου ειδικά τους μήνες με καλό καιρό, καθώς πρόκειται για παραθαλάσσια μέρη.

Χιλιάδες τουρίστες στριμώχνονται σε στενά δρομάκια στο Ποζιτάνο, δημιουργώντας τέτοια συμφόρηση που πλέον η κατάσταση για τους ντόπιους είναι ανυπόφορη. «Έχουμε φτάσει στα όριά μας», έγραψε ένας κάτοικος στο Facebook απαντώντας στα ανησυχητικά βίντεο με τα πλήθη στο Ποζιτάνο. «Ως πολίτες, πρέπει να κλειδωθούμε μέσα στα σπίτια μας».

Από πλευράς του, άλλος κάτοικος, δήλωσε ότι «στους δημάρχους και στους διοικητές της Ακτής Αμάλφι, αρέσει αυτό το χάος. Διαφορετικά, θα είχαν ήδη εκδώσει εντολές για τον εκπολιτισμό αυτού του μαζικού τουρισμού».

