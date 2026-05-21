CNN: Το Ιράν παράγει ξανά drones και πυραύλους - Πώς κατάφερε να ξαναχτίσει πολεμική βιομηχανία

cΣε ένα πανό απεικονίζονται ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με μια επιγραφή στα φαρσί που αναφέρει: «Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Arash είναι ο εφιάλτης των εχθρών του Ιράν», ενώ αριστερά κυματίζει η ιρανική σημαία, στην Τεχεράνη του Ιράν, την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Snapshot Το Ιράν έχει επανεκκινήσει την παραγωγή drones και πυραύλων κατά τη διάρκεια της έξι εβδομάδων εκεχειρίας από τον Απρίλιο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ιρανικός στρατός ανασυντάσσεται πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, ξεπερνώντας τα χρονοδιαγράμματα.

Το Ιράν διατηρεί σημαντικό μέρος της στρατιωτικής υποδομής και οπλικών συστημάτων, όπως εκτοξευτές πυραύλων και drones, παρά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Η Ρωσία και η Κίνα υποστηρίζουν την ανασυγκρότηση της ιρανικής πολεμικής βιομηχανίας, με την Κίνα να παρέχει εξαρτήματα για πυραύλους παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ διαφωνούν με τις δημόσιες δηλώσεις του διοικητή της CENTCOM, που υποστήριζε ότι η αμυντική βάση του Ιράν έχει καταστραφεί κατά 90%.

Το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή ορισμένων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της έξι εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που βασίζεται σε δύο πηγές με γνώση των αξιολογήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η χώρα ανακατασκευάζει με ταχείς ρυθμούς συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες που είχαν υποστεί πλήγματα από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Ταυτόχρονα, τέσσερις διαφορετικές πηγές μετέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο ότι οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ δείχνουν πως ο στρατός του Ιράν ανασυντάσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, ξεπερνώντας κάθε προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Η απειλή της ανασύστασης και η πραγματική κατάσταση του οπλοστασίου

Η ανοικοδόμηση των στρατιωτικών υποδομών περιλαμβάνει την αντικατάσταση θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, εκτοξευτών και της παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Όπως αποκαλύπτει το CNN, η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει μια σημαντική απειλή για τους συμμάχους στην περιοχή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ξεκινήσει εκ νέου την εκστρατεία βομβαρδισμών, μια πιθανότητα που ο ίδιος άφησε ορθάνοιχτη δηλώνοντας δημόσια ότι βρέθηκε μόλις μία ώρα πριν από την επανέναρξη των πληγμάτων.

Παράλληλα, τα νέα δεδομένα θέτουν σε άμεση αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις τους κατάφεραν να αποδυναμώσουν μακροπρόθεσμα το ιρανικό στράτευμα.

Αν και ο χρόνος που απαιτείται για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφόρων εξαρτημάτων όπλων ποικίλλει, ορισμένες αναφορές της κοινότητας των πληροφοριών δείχνουν ότι η χώρα θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα επίθεσης με drones, όπως το γνωστό Shahed-136, σε μόλις έξι μήνες. Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους συμμάχους της περιοχής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, η Τεχεράνη σκοπεύει να ενισχύσει την πληγείσα πυραυλική της ισχύ με μαζικές εκτοξεύσεις drones εναντίον του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται εντός της εμβέλειας και των δύο συστημάτων.

To drone Shahed136 του Ιράν μετατράπηκε σε εμβληματικό όπλο της χώρας Wikipedia Commons

Η ταχύτητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα δεν ξεκινά από το μηδέν, καθώς διατηρεί ανέπαφο ένα σημαντικό μέρος από τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα drones και την αντιαεροπορική της άμυνα, παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη. Το CNN είχε αποκαλύψει από τον Απρίλιο ότι περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων ήταν άθικτοι, όμως νεότερες εκθέσεις ανεβάζουν αυτό το ποσοστό στα δύο τρίτα.

Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στο ότι η εκεχειρία έδωσε χρόνο στις ιρανικές δυνάμεις να ξεθάψουν υποδομές και εκτοξευτές που είχαν καλυφθεί από τα συντρίμμια προηγούμενων επιθέσεων χωρίς να καταστραφούν ολοσχερώς. Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι χιλιάδες ιρανικά drones, που αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών δυνατοτήτων της χώρας, παραμένουν άθικτα, όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό των πυραύλων κρουζ παράκτιας άμυνας, καθώς η αμερικανική αεροπορική εκστρατεία δεν επικεντρώθηκε σε παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στο Ιράν να συνεχίσει να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Οι σύμμαχοι της Τεχεράνης και η διάσταση απόψεων στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που παρουσιάζει το αμερικανικό δίκτυο, η ταχύτητα της ιρανικής ανάκαμψης ενισχύεται από την υποστήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν τελικά όση ζημιά ήλπιζαν. Δύο πηγές ανέφεραν ότι το Πεκίνο συνέχισε να προμηθεύει το Ιράν με εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αν και η ροή αυτή περιορίστηκε λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε στο CBS ότι η Κίνα παρέχει στην Τεχεράνη εξαρτήματα κατασκευής πυραύλων, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, με τον εκπρόσωπο του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, να αρνείται την κατηγορία.

NOW - Netanyahu confirms that, "China gave certain amount of support and particular components of missile manufacturing" to Iran, but he "wont say more than that." pic.twitter.com/IiysBTlNYb — Disclose.tv (@disclosetv) May 10, 2026

Η εικόνα που προκύπτει από τις μυστικές υπηρεσίες έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, υποστήριξε ότι η επιχείρηση Epic Fury κατέστρεψε το 90% της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν, διασφαλίζοντας ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να ανασυνταχθεί για χρόνια.

Ωστόσο, δύο διαφορετικές πηγές του CNN αντικρούουν ανοιχτά αυτή την τοποθέτηση, επισημαίνοντας ότι οι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δεν συμβαδίζουν με τους ισχυρισμούς του διοικητή της CENTCOM. Η ζημιά στην αμυντική βιομηχανία έχει πάει πίσω την ικανότητα ανασύνταξης κατά μερικούς μήνες και όχι για χρόνια, καθώς μεγάλα τμήματα της παραγωγικής υποδομής παραμένουν λειτουργικά, επιτρέποντας την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, περιορίστηκε σε μια γραπτή δήλωση, τονίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο για να ενεργήσει στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος, προστατεύοντας τα αμερικανικά συμφέροντα.

