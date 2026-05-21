Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αγνοούμενος για μία και πλέον εβδομάδα ο επιχειρηματίας με έδρα το Ντουμπάι - Οι νέες αινιγματικές αναρτήσεις του πρώην μοντέλου για την τύχη του συζύγου της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο επιχειρηματίας Λι Άντριους παραμένει αγνοούμενος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πάνω από μία εβδομάδα, με την Κέιτι Πράις να δημοσιεύει μηνύματα που υποδηλώνουν απαγωγή και κράτηση σε μυστική εγκατάσταση.
  • Η Κέιτι Πράις έχει απομακρυνθεί προσωρινά από την υπόθεση, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει την αλήθεια και καλεί για πληροφορίες που να βοηθούν τις αρχές.
  • Υπήρξε σύγχυση σχετικά με την παρουσία του Λι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Κέιτι παραδέχτηκε ότι διαχειρίζεται το προφίλ του και διέγραψε σχετικές αναρτήσεις.
  • Νέα στοιχεία αναφέρουν ότι ο Λι φέρεται να καυχιόταν ότι ήταν έμπορος όπλων και η υπόθεσή του θεωρείται από κάποιους σαν σενάριο, ενώ η μητέρα του εκφράζει ανησυχία αλλά αμφιβολίες για την απαγωγή.
  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λι βρίσκεται σε ερειπωμένη βίλα στο Ντουμπάι, επικοινωνεί περιορισμένα και σχεδιάζει να διαφύγει από την περιοχή.
Περίεργη τροπή παίρνει η υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης του συζύγου της Κέιτι Πράις, Λι Άντριους, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ίδια έχει μοιραστεί απεγνωσμένα μηνύματα στο WhatsApp στα οποία ο Άντριους φέρεται να ισχυριζόταν ότι είχε συλληφθεί, μεταφερθεί σε μια «μυστική εγκατάσταση» και ότι ήταν δεμένος στο πίσω μέρος ενός φορτηγού πριν σταματήσει να επικοινωνεί.

Η Κέιτι επιμένει ότι δεν πρόκειται για διαφημιστικό κόλπο και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Αλλά καθώς ο σκεπτικισμός αυξάνεται σχετικά με το κίνητρο πίσω από την ξαφνική εξαφάνισή του, η Κέιτι, παραδέχεται ότι ούτε η ίδια γνωρίζει την αλήθεια.

«Κάνω ένα βήμα πίσω, για τη δική μου λογική», είπε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δόσης του podcast της Katie Price Show.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που πρέπει να φροντίσω και αυτό είναι ο εαυτός μου., Πρέπει ακόμα να δουλέψω, έρχονται συναρπαστικά πράγματα, αλλά για τη λογική μου... Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι αλήθεια. Έτσι είμαι τώρα, δεν ξέρω.

«Όπως είπα, οι κεραίες μου είναι σηκωμένα τώρα, υ είναι ψηλά και αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω από τα πάντα, να αξιολογήσω τα πάντα με τον δικό μου τρόπο και απλώς να συνεχίσω τη ζωή μου, και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει».

Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε πολλά αινιγματικά και ασυνάρτητα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός σχετικά με το «γνωρίζοντας την αξία της», αλλά δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για τις αναρτήσεις.

Προηγήθηκε μία σύγχυση όταν χρήστες της επεσήμαναν ότι ο Λι ήταν «ενεργός» στο διαδίκτυο καθώς ξεκίνησε το «ανθρωποκυνηγητό» της για να βρει τον αγνοούμενο «επιχειρηματία».

Η ίδια υπεραμύνθηκε λέγοντας πως εκείνη χειρίστηκε το προφίλ του: «Έχω το Facebook του Lee. Δεν είναι αυτός σε αυτό, είμαι εγώ». Η ανάρτηση έκτοτε έχει διαγραφεί.

Όλα αυτά θυμίζουν αστυνομικό δράμα, καθώς μία νέα έκθεση ισχυρίζεται ότι ο Λι «καυχιόταν ότι ήταν έμπορος όπλων που συνεργαζόταν με επικίνδυνους ανθρώπους» τις εβδομάδες πριν από τη μυστηριώδη εξαφάνισή του.

Ο αυτοαποκαλούμενος επιχειρηματίας, ο οποίος παντρεύτηκε την Katie τον Ιανουάριο μετά από ένα ειδύλλιο- αστραπή 10 ημερών, έχει κατηγορηθεί ότι όλη η κατάσταση μοιάζει τώρα «σχεδόν σαν να είχε γράψει το σενάριο».

Εν τω μεταξύ, η μητέρα του Λι, Τρίσα 61 ετών, έδωσε την πρώτη της συνέντευξη μετά την εξαφάνισή του, εκφράζοντας την ανησυχία της για την τύχη του.

Όταν ρωτήθηκε αν πίστευε τη θεωρία της Κέιτι ότι είχε απαχθεί, απάντησε πως δεν ξέρει, και πρόσθεσε ότι η «νύφη» της «εκμεταλλευόταν» την κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αφού η κόρη της μίλησε στην τηλεπερσόνα, μπορεί να δει πόσο ανήσυχη είναι.

Όλα αυτά έρχονται αφότου δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Λι δεν έχει απαχθεί και αντ' αυτού κάθεται οκλαδόν σε μια ερειπωμένη βίλα στο Ντουμπάι.

Λέγεται ότι μιλάει μόνο με μερικούς από το αξιόπιστο δίκτυό του σε ένα τηλέφωνο καυστήρα και «σχεδιάζει μανιωδώς μια διαδρομή έξω από αυτή την τεράστια τρύπα στην οποία φαίνεται να έχει θαφτεί».

