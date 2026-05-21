Η διαβόητη φυλακή Ketziot του Ισραήλ στη μέση της ερήμου - Εδώ κρατούνται οι ακτιβιστές

Eκεί όπου καταλήγουν οι συλληφθέντες ακτιβιστές, πριν την απέλασή τους από το Ισραήλ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η φυλακή Ketziot στο νότιο Ισραήλ είναι γνωστή για τις απάνθρωπες συνθήκες και τις βάναυσες πρακτικές βασανιστηρίων κατά των κρατουμένων.
  • Εκεί κρατούνται ακτιβιστές και συλληφθέντες του παγκόσμιου στολίσκου πριν την απέλασή τους από το Ισραήλ.
  • Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν ταπεινωτική μεταχείριση και αυστηρά μέτρα επιθεώρησης των Παλαιστίνιων κρατουμένων.
  • Ορισμένοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν μετά από συμφωνία ανταλλαγής που περιελάμβανε την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.
  • Η δημοσίευση αυτών των υλικών προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και διαφωνίες εντός της ισραηλινής κυβέρνησης.
Η διαβόητη φυλακή Ketziot, είναι μια εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας που βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ, γνωστή για τις απάνθρωπες συνθήκες της, τις βάναυσες πρακτικές βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης τόσο ανδρών όσο και γυναικών κρατουμένων.

Eκεί καταλήγουν οι συλληφθέντες ακτιβιστές, πριν την απέλασή τους από το Ισραήλ. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεκίνησαν οι απελάσεις των ακτιβιστών, με πρώτους τους Τούρκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ήδη στο αεροδρόμιο για την επιστροφή τους στην Τουρκία.

Στη φυλακή Ketziot οδηγήθηκαν και οι συλληφθέντες του παγκόσμιου στολίσκου, ενώ το βίντεο που ανέβασε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Γκριβ από τις συνθήκες κράτησής του νωρίτερα, έχει προκαλέσεε παγκόσμια κατακραυγή και σοβαρές διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Σε πλάνα που κάνουν περιοδικά την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο, αλλά και μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, αποτυπώνουν τις σκληρές και εξευτελιστικές συνθήκες, που επικρατούν στις φυλακές Ketziot.

(Βίντεο από τη φυλακή του Κετζιότ)

Σε προηγούμενη άρθρο ο ιστότοπος Kikar HaShabbat δημοσίευσε αυτό που περιέγραψε ως «τεκμηρίωση μεγάλης κλίμακας», δείχνοντας εικόνες από το εσωτερικό της φυλακής Ketziot, όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υποβάλλονται σε ταπεινωτική μεταχείριση και αυστηρά μέτρα επιθεώρησης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ο Ισραηλινός φωτογράφος Chaim Goldberg μπήκε στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 2025 για να καταγράψει αυτό που αποκάλεσε «ζωές κρατουμένων ασφαλείας».

Πρόσθεσε ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους που φαίνονται στις εικόνες απελευθερώθηκαν αργότερα ως μέρος της τελευταίας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, η οποία περιελάμβανε την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών, από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η έκθεση ισχυρίστηκε ότι οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο Παλαιστινίων κρατουμένων που τραβήχτηκαν μέσα στα κελιά και τις αυλές τους.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή ιστοσελίδα και αναδημοσιεύτηκαν από διεθνή ΜΜΕ δείχνουν Παλαιστίνιους κρατούμενους σε σοβαρές και ταπεινωτικές συνθήκες. Ορισμένα απεικονίζουν υπερπλήρεις χώρους διαβίωσης και σκληρές διαδικασίες επιθεώρησης, ενώ άλλα δείχνουν κρατούμενους αλυσοδεμένους ή καθισμένους στο πάτωμα.

