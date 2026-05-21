Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

Αφρικανική ζέστη διαρκείας δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το διάστημα 24 έως 26 Μαΐου, με την Ελλάδα να εισέρχεται σταδιακά σε ένα έντονο θερμό επεισόδιο που ενδέχεται να θυμίσει περισσότερο αρχές καλοκαιρινού καύσωνα παρά τυπικές συνθήκες τέλους άνοιξης.

Οι τελευταίες προβολές του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON αποτυπώνουν μια πολύ ισχυρή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με τη χώρα μας να βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της θερμής εισβολής από τη Δευτέρα 25 Μαΐου και κυρίως την Τρίτη 26 του μήνα.

Πώς ξεκινά η θερμή εισβολή

Η πρώτη φάση της ανόδου της θερμοκρασίας φαίνεται να ξεκινά την Κυριακή 24 Μαΐου. Ήδη από εκείνη την ημέρα, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa — δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα ύψος, επίπεδο που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι για να εντοπίζουν τις αέριες μάζες — φτάνουν τους 14 με 16 βαθμούς πάνω από μεγάλο μέρος της χώρας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 30 με 32 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και τα πρώτα 33άρια της περιόδου, ενώ πιο θερμές αναμένονται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, λόγω της εγγύτητας στον θερμό πυρήνα της αφρικανικής αέριας μάζας.

Παράλληλα, η ατμόσφαιρα φαίνεται αρκετά επιβαρυμένη από αφρικανική σκόνη, με θολούρα στον ουρανό και περιορισμένη διαύγεια κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μεταφορά θερμού αέρα.

Η Δευτέρα φέρνει αισθητή ενίσχυση της ζέστης

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου το θερμό κύμα φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά. Οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν πλέον στους 16 με 18 βαθμούς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στα νότια τμήματα πλησιάζουν ακόμη και τους 20 βαθμούς.

Η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες για μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33 με 35 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ σε ευπαθείς, κλειστές πεδινές περιοχές είναι πιθανό να καταγραφούν ακόμη και 36 βαθμοί Κελσίου.

Ιδιαίτερα θερμή αναμένεται η κατάσταση στην Αθήνα, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ αυξημένη δυσφορία αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως λόγω των θερμών νυχτών που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη εξηγεί απόλυτα την εξέλιξη αυτή. Ένας βαθύς ψυχρός αυλώνας στον βόρειο Ατλαντικό λειτουργεί σαν «αντλία», ωθώντας πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, οι υψηλές πιέσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ευνοούν τη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και επιτρέπουν στη ζέστη να εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Κορύφωση την Τρίτη 26 Μαΐου

Η πιο δύσκολη ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη 26 Μαΐου, όταν το θερμό επεισόδιο πιθανόν να κορυφωθεί.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa αγγίζουν τους 18 με 20 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, τιμές που θεωρούνται πολύ υψηλές για το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα μπορούσε να φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 38άρια σε κλειστές πεδιάδες της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η Αθήνα βρίσκεται μέσα στη ζώνη της πιο έντονης ζέστης, με πιθανές θερμοκρασίες έως και 36 βαθμούς, ενώ πολύ υψηλές τιμές αναμένονται και στην κεντρική Μακεδονία.

Στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, η θερμή αέρια μάζα θα είναι ακόμη ισχυρότερη, όμως εκεί οι τελικές θερμοκρασίες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων.

Αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι δεν φαίνεται ιδιαίτερη αστάθεια ή οργανωμένη κακοκαιρία πάνω από τη χώρα. Αντίθετα, κυριαρχούν η ηλιοφάνεια, η αφρικανική σκόνη και οι πολύ θερμές αέριες μάζες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε Ιούνιο ή ακόμη και σε καρδιά καλοκαιριού.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

