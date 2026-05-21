Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

Οι τελευταίες προβολές του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON αποτυπώνουν μια πολύ ισχυρή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αφρικανική ζέστη διαρκείας δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το διάστημα 24 έως 26 Μαΐου, με την Ελλάδα να εισέρχεται σταδιακά σε ένα έντονο θερμό επεισόδιο που ενδέχεται να θυμίσει περισσότερο αρχές καλοκαιρινού καύσωνα παρά τυπικές συνθήκες τέλους άνοιξης.

Οι τελευταίες προβολές του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON αποτυπώνουν μια πολύ ισχυρή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με τη χώρα μας να βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της θερμής εισβολής από τη Δευτέρα 25 Μαΐου και κυρίως την Τρίτη 26 του μήνα.

Πώς ξεκινά η θερμή εισβολή

Η πρώτη φάση της ανόδου της θερμοκρασίας φαίνεται να ξεκινά την Κυριακή 24 Μαΐου. Ήδη από εκείνη την ημέρα, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa — δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα ύψος, επίπεδο που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι για να εντοπίζουν τις αέριες μάζες — φτάνουν τους 14 με 16 βαθμούς πάνω από μεγάλο μέρος της χώρας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 30 με 32 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και τα πρώτα 33άρια της περιόδου, ενώ πιο θερμές αναμένονται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, λόγω της εγγύτητας στον θερμό πυρήνα της αφρικανικής αέριας μάζας.

Παράλληλα, η ατμόσφαιρα φαίνεται αρκετά επιβαρυμένη από αφρικανική σκόνη, με θολούρα στον ουρανό και περιορισμένη διαύγεια κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μεταφορά θερμού αέρα.

24.jpg

Η Δευτέρα φέρνει αισθητή ενίσχυση της ζέστης

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου το θερμό κύμα φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά. Οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν πλέον στους 16 με 18 βαθμούς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στα νότια τμήματα πλησιάζουν ακόμη και τους 20 βαθμούς.

Η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες για μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33 με 35 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ σε ευπαθείς, κλειστές πεδινές περιοχές είναι πιθανό να καταγραφούν ακόμη και 36 βαθμοί Κελσίου.

Ιδιαίτερα θερμή αναμένεται η κατάσταση στην Αθήνα, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ αυξημένη δυσφορία αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως λόγω των θερμών νυχτών που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη εξηγεί απόλυτα την εξέλιξη αυτή. Ένας βαθύς ψυχρός αυλώνας στον βόρειο Ατλαντικό λειτουργεί σαν «αντλία», ωθώντας πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, οι υψηλές πιέσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ευνοούν τη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και επιτρέπουν στη ζέστη να εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

25.jpg

Κορύφωση την Τρίτη 26 Μαΐου

Η πιο δύσκολη ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη 26 Μαΐου, όταν το θερμό επεισόδιο πιθανόν να κορυφωθεί.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa αγγίζουν τους 18 με 20 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, τιμές που θεωρούνται πολύ υψηλές για το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, η θερμοκρασία στην επιφάνεια θα μπορούσε να φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 38άρια σε κλειστές πεδιάδες της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η Αθήνα βρίσκεται μέσα στη ζώνη της πιο έντονης ζέστης, με πιθανές θερμοκρασίες έως και 36 βαθμούς, ενώ πολύ υψηλές τιμές αναμένονται και στην κεντρική Μακεδονία.

Στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, η θερμή αέρια μάζα θα είναι ακόμη ισχυρότερη, όμως εκεί οι τελικές θερμοκρασίες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων.

temperature-martedi-26-maggio.jpg

Αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι δεν φαίνεται ιδιαίτερη αστάθεια ή οργανωμένη κακοκαιρία πάνω από τη χώρα. Αντίθετα, κυριαρχούν η ηλιοφάνεια, η αφρικανική σκόνη και οι πολύ θερμές αέριες μάζες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε Ιούνιο ή ακόμη και σε καρδιά καλοκαιριού.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Τι ισχύει με την έκπτωση συνέπειας, την ρήτρα αποχώρησης και τις κρυφές χρεώσεις

08:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά ο κύκλος εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στην Αττική Οδό

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια και ανατιμήσεις «γονατίζουν» τα νοικοκυριά

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας για την Τρίτη; Οι εκπλήξεις της μεγάλης βραδιάς στο Θησείο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Abt Cupra Formentor VZ5 635 με σούπερ ιπποδύναμη και επιδόσεις

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καυτό» 48ωρο στη Βουλή: Σήμερα η συζήτηση για προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ - Αύριο η μεγάλη σύγκρουση της Εξεταστικής

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνεται το «στεγαστικό dna» του Έλληνα: Ένα νέο ζευγάρι πρέπει να δουλεύει 20 χρόνια για την… προκαταβολή κατοικίας

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ, πρόβλεψη Μαμουλάκη για σεισμό

07:34ΥΓΕΙΑ

Ένα βιντεοπαιχνίδι 3 λεπτών μπορεί να αποκαλύψει ένα βασικό σημάδι κατάθλιψης

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ - Πόσες φορές έχει «χτυπήσει» ο ιός που κατατρέχει την Αφρική εδώ και 50 χρόνια

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου - Οι κάμερες θα δώσουν απαντήσεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της - Ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 4.746 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

07:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντίνου και Ελένης: Ποιοι είναι οι Άγιοι Ισαπόστολοι που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της - Ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυξάνονται οι ενδείξεις για ένα Super El Niño - Ο «σβώλος» που επιβεβαιώνει όσα έρχονται

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου - Οι κάμερες θα δώσουν απαντήσεις

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Με συννεφιά και τοπικές βροχές η Πέμπτη – «Αγριεύει» από Παρασκευή ο καιρός

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ - Πόσες φορές έχει «χτυπήσει» ο ιός που κατατρέχει την Αφρική εδώ και 50 χρόνια

03:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασιλικοί πανηγυρισμοί για τους «χωριάτες»: Εκστασιασμένος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ