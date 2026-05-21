Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου

Snapshot Οι 5 Ιταλοί δύτες και ένας ακόμη που συμμετείχε στην έρευνα βρήκαν τραγικό θάνατο σε υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, όπου πιθανότατα παγιδεύτηκαν λόγω απώλειας προσανατολισμού.

Η ομάδα είχε εξοπλισμό κατάλληλο μόνο για καταδύσεις έως 30 μέτρα, ενώ το σπήλαιο βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και άδεια από τις αρχές.

Οι δύτες βρέθηκαν διασκορπισμένοι σε διαφορετικούς θαλάμους του σπηλαίου, γεγονός που προβληματίζει τις αρχές και ενισχύει το σενάριο της παγίδευσης.

Εμπειροι δύτες που εξερεύνησαν το σπήλαιο τονίζουν την ανάγκη για τεχνική και ψυχολογική προετοιμασία λόγω της δυσκολίας και του σκοταδιού που επικρατεί στο εσωτερικό του.

Οι έρευνες βασίζονται και στα δεδομένα από τις κάμερες των στολών, ενώ αναμένεται ανάσυρση αντικειμένων για περαιτέρω ανάλυση.

Το παζλ του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών δυτών που πέθαναν στην υποβρύχια «σπηλιά των καρχαριών» στην ατόλη Βααβού επιχειρούν να συνθέτουν οι αρχές στις Μαλδίβες και την Ιταλία προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν, όμως, αρκετά στοιχεία που δεν «κολλάνε» μεταξύ τους, προβληματίζουν τους ερευνητές και ενισχύουν το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο.

Η ομάδα των δυτών είχε μαζί της δύο πολύ έμπειρους δύτες, τον εκπαιδευτή καταδύσεων, Τζιανλούκα Μπενεντέτι και την 51χρονη Μόνικα Μοντελφακόνε. Το σπήλαιο βρίσκεται στα 60 μέτρα βάθος και αυτό σημαίνει ότι οι δύτες που θέλουν να το εξερευνήσουν χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό, με ολόσωμες στολές κατάδυσης, καλώδια και κυλίνδρους. Αυτό είναι ένα στοιχείο που σίγουρα οι δύο πρώτοι θα το γνώριζαν.

Ωστόσο κανένας από τους δύτες δεν είχε ειδικό εξοπλισμό . Η εκπρόσωπος της εταιρείας του σκάφους που μετέφερε τους Ιταλούς δύτες, η Οριέτα Στέλα ανέφερε ότι η εταιρεία δεν γνώριζε ότι η ομάδα είχε σκοπό να κατέβει σε βάθος άνω των 30 μέτρων. Εάν το είχαν κάνει γνωστό τότε θα έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια από τις αρχές των Μαλδίβων και η εταιρεία δεν θα το είχε επιτρέψει ποτέ, σύμφωνα με την Στέλα.

Ο εξοπλισμός που είχαν οι δύτες ήταν για απλή κατάδυση έως τα 30 μέτρα. Μάλιστα ο ένας από τους δύτες δεν φορούσε καν ολόσωμη στολή. Γι’ αυτό εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν οι δύτες βρέθηκαν στο σπήλαιο χωρίς να το έχουν σχεδιάσει;

Η είσοδος του υποβρύχιου σπηλαίου Μιγιαρού Καντού στις Μαλδίβες

Το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica το βασικό σενάριο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις έρευνες είναι οι δύτες να παγιδεύτηκαν μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο αφού έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Το σπήλαιο έχει μία είσοδο στην οποία κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το μεγάλο βάθος που ακολουθεί και φτάνει στα 60 μέτρα. Αποτελείται από τρεις διαφορετικούς θαλάμους που χωρίζονται με στενά περάσματα. Οι 4 από τους δύτες βρέθηκαν βαθιά μέσα στον δεύτερο θάλαμο ενώ ο εκπαιδευτής τους εντοπίστηκε στον πρώτο θάλαμο.

Το ερώτημα που έχουν οι αρχές είναι γιατί συνέβη αυτός ο διαχωρισμός. Μήπως οι 4 δύτες εισήλθαν στο σπήλαιο χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό βάθος του και όταν άρχισαν να κατεβαίνουν το φως ήταν λίγο και παγιδεύτηκαν; Μήπως ο εκπαιδευτής ακολούθησε μετά για να τους βρει και παγιδεύτηκε και ο ίδιος;

Οι απαντήσεις θεωρείται βέβαιο ότι θα δοθούν από τις κάμερες που βρίσκονταν στις στολές των δυτών και κατέγραψαν τα πάντα. Οι έμπειροι δύτες της ερευνητικής ομάδας αναμένεται και σήμερα Πέμπτη να βουτήξουν στο σπήλαιο προκειμένου να ανασύρουν διάφορα αντικείμενα των Ιταλών που θα βοηθήσουν τις έρευνες.

Τι λέει ο δύτης που είχε εξερευνήσει το σπήλαιο

Λίγοι δύτες έχουν τολμήσει να εξερευνήσουν αυτό το σπάνιο υποβρύχιο οικοσύστημα. Ο Βλαντιμίρ Τοτσιλόφ, ένας Ρώσος ειδικός στην τεχνική κατάδυση, είναι ένας από αυτούς. Μάλιστα στο YouTube υπάρχει και βίντεο από το εσωτερικό του συγκεκριμένου σπηλαίου το 2014 όταν καταδύθηκε ο Τσοτσιλόφ.

Ο Ρώσος δύτης μίλησε στο CNN και έδωσε κάποιες απαντήσεις που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση. «Αυτή η σπηλιά είναι προσβάσιμη μόνο σε τεχνικούς σπηλαιοδύτες που διαθέτουν την κατάλληλη προετοιμασία, την κατάλληλη εμπειρία και που σκοπεύουν να καταδυθούν σωστά σε αυτή τη σπηλιά», είπε.

Σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχει φως και οι δύτες φωτίζουν την διαδρομή με φακούς, ενώ πρέπει να κολυμπήσουν μέσα από στενά περάσματα. Η ατμόσφαιρα προκαλεί κλειστοφοβία.

Ο Τοτσιλόφ εξήγησε ότι η κατάδυση σε σπήλαια απαιτεί όχι μόνο εντατική τεχνική εκπαίδευση, αλλά και ψυχολογική προετοιμασία για να αντιμετωπίσει κανείς το αίσθημα του φόβου και του αποπροσανατολισμού. Όσο προχωράς πιο βαθιά στο σπήλαιο των Μαλδιβών, φτάνεις σε ένα σημείο όπου το φως της εξόδου δεν είναι πλέον ορατό και πρέπει να πλοηγηθείς σε απόλυτο σκοτάδι, είπε ο Τοτσιλόφ.

Και συνέχισε: «Οποιοδήποτε άνθρωπο, αν τον περιστρέψεις στα τυφλά και του ζητήσεις να βρει την έξοδο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες», σημείωσε ο Τοτσιλόφ.

Σε αντίθεση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς καταδύσεων, οι Μαλδίβες δεν είναι γνωστές για τις σπηλαιοκαταδύσεις. Η σπηλιά που εξερευνούσαν οι δύτες είναι πιθανώς η μοναδική του είδους της στην περιοχή, ανέφερε ο Τοτσιλόφ.

«Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δυτών, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, βιολόγων και ερευνητών. Η σπηλιά διαθέτει τη δική της χλωρίδα και πανίδα, που δεν θα συναντήσει κανείς έξω από αυτήν», ανέφερε.

