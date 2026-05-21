Με συννεφιά και τοπικές βροχές η Πέμπτη – «Αγριεύει» από Παρασκευή ο καιρός
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλλιάνος: Με βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο

Άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, στα περισσότερα τμήματα, κυρίως της ηπειρωτικής χώρας, τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι ως το απόγευμα, θα επικρατήσουν νεφώσεις που θα πυκνώνουν στα ηπειρωτικά τμήματα και θα δίνουν μπόρες, βροχές ή και τοπικές καταιγίδες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι από το ύψος περίπου της Θεσσαλονίκης και ανατολικότερα μέχρι και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία μέχρι και τη Δυτική Μακεδονία, θα επηρεαστούν τα πιο ορεινά ημιορεινά τμήματα, κυρίως στις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ωστόσο, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν οι λίγες νεφώσεις που θα υπάρχουν μέχρι εκείνη την ώρα και θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του νομού, μπόρες, βροχές ή και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15-27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, από το ύψος του κέντρου της πόλης και ανατολικότερα, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικότερα τμήματα του νομού ο καιρός θα είναι καλύτερος. Η θερμοκρασία από 16-28 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο την Παρασκευή, όσο και το Σάββατο η αστάθεια θα συνεχιστεί.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 21 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στη Κρήτη 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από αργά το βράδυ.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.
Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

