Σφαγή στη Νιγηρία: 33 αλιείς και υλοτόμοι δολοφονήθηκαν από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ

Τριάντα τρεις αλιείς και υλοτόμοι δολοφονήθηκαν σε δύο επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ώρα που η περιοχή Μπόρνο καταγράφει νέα έξαρση τζιχαντιστικής βίας.

  • Τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ δολοφόνησαν 33 αλιείς και υλοτόμους σε δύο επιθέσεις στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας.
  • Η περιοχή Μπόρνο βιώνει νέα έξαρση βίας από τζιχαντιστικές οργανώσεις, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και μαζικές εκτοπίσεις.
  • Ο νιγηριανός στρατός ενισχύει τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ και πραγματοποιεί κοινές αεροπορικές επιχειρήσεις κατά των τζιχαντιστών.
  • Οι επιθέσεις στοχεύουν αμάχους που επιβιώνουν στην ύπαιθρο, όπως αλιείς, υλοτόμους και αγρότες, κατηγορώντας τους για παροχή πληροφοριών στον στρατό.
  • Η μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας αναγκάζει εκτοπισμένους να εισέρχονται σε επικίνδυνες περιοχές για να βρουν τρόφιμα και πόρους επιβίωσης.
Τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ σκότωσαν 33 αλιείς και υλοτόμους σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της δράσης των τζιχαντιστικών οργανώσεων, σχεδόν 17 χρόνια μετά την έναρξη της εξέγερσης της Μπόκο Χαράμ. Έκτοτε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από τη διάσπαση της οργάνωσης προέκυψε και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική, που δρα επίσης στην περιοχή.

Η νέα έξαρση των επιθέσεων τους τελευταίους μήνες έχει οδηγήσει τον νιγηριανό στρατό σε ενίσχυση της συνεργασίας του με τις ΗΠΑ. Το σαββατοκύριακο και στις αρχές της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν κοινές αεροπορικές επιχειρήσεις στην πολιτεία Μπόρνο, στις οποίες, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις της Νιγηρίας και των ΗΠΑ, σκοτώθηκαν 175 τζιχαντιστές.

Στο στόχαστρο άμαχοι που παλεύουν για την επιβίωση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τη Δευτέρα σημειώθηκαν δύο αιματηρές επιθέσεις. Στην περιοχή Μάφα, μαχητές της Μπόκο Χαράμ που κινούνταν με μοτοσικλέτες σταμάτησαν ομάδα αλιέων περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη και σκότωσαν 27 από αυτούς.

«Τους ψαράδες τους σταμάτησαν μαχητές της Μπόκο Χαράμ με μοτοσικλέτες δύο χιλιόμετρα από τη Μάφα και τους δολοφόνησαν όλους», δήλωσε ο Μπαμπακούρα Κολό, μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης που συνδράμει τον στρατό στις επιχειρήσεις κατά των τζιχαντιστών. Τον ίδιο απολογισμό έδωσε και ο Αμπντουλαχί Σάνι, στέλεχος συνδικάτου αλιέων στη Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, έξι υλοτόμοι σκοτώθηκαν έξω από το χωριό Μαλάμ Μάτζα, στην περιοχή Ντίκουα, ενώ μάζευαν ξύλα για θέρμανση. Σύμφωνα με τον Κολό, τα θύματα ήταν εσωτερικά εκτοπισμένοι, οι οποίοι ζούσαν σε καταυλισμούς στην πόλη Ντίκουα, περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Μαϊντουγκούρι.

Οι τζιχαντιστές στοχοποιούν όλο και συχνότερα αμάχους που προσπαθούν να επιβιώσουν στην ύπαιθρο, όπως υλοτόμους, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφους και εμπόρους παλιοσίδερων, κατηγορώντας τους ότι δίνουν πληροφορίες στον στρατό.

Πριν από δύο εβδομάδες, μαχητές της Μπόκο Χαράμ είχαν σκοτώσει 18 υλοτόμους έξω από το χωριό Αμπαράμ, στην περιοχή Μπάμα της ίδιας πολιτείας, σύμφωνα με κατοίκους και μέλη αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Η ανθρωπιστική βοήθεια μειώνεται, ο κίνδυνος μεγαλώνει

Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι στην Μπόρνο ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς και εξαρτώνται από τη βοήθεια διεθνών οργανώσεων για τρόφιμα και βασικά είδη. Ωστόσο, η μείωση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης έχει αφήσει πολλούς χωρίς επαρκή στήριξη, αναγκάζοντάς τους να βγαίνουν σε επικίνδυνες περιοχές για να ψαρέψουν, να μαζέψουν ξύλα ή να αναζητήσουν οποιονδήποτε τρόπο επιβίωσης.

