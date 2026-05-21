Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νότια του Ρεθύμνου – Κοντά στο Τυμπάκι το επίκεντρο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Νέα ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:41 μετά τα μεσάνυχτα (ξημερώματα Πέμπτης 21/5), σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Ρεθύμνου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10,3 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 14 χλμ. νοτιοανατολικά του Πλακιά Ρεθύμνου.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 25 χλμ. δυτικά του Τυμπακίου.

Είχε προηγηθεί στις 00:17, στην ίδια περιοχή, σεισμός μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.