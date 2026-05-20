Αγωνία για 40χρονο που εξαφανίστηκε από τα Πατήσια
Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ώρες αγωνίας βιώνουν οι συγγενείς του 40χρονου Τζωρτζ Πατσούρα από τα Πατήσια, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο Πατσούρας Τζώρτζ έχει ύψος 1.75 μ., ζυγίζει 105 κιλά ,έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, άσπρο T-shirt και μπλε αθλητικά παπούτσια.
Κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, τα στοιχεία του αγνοουμένου δημοσιοποιήθηκαν άμεσα, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:34 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3 Ρίχτερ νότια του Ρεθύμνου
23:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για 40χρονο που εξαφανίστηκε από τα Πατήσια
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
18:21 ∙ LIFESTYLE
ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται
05:40 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ