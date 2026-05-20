Αγωνία για 40χρονο που εξαφανίστηκε από τα Πατήσια

Ώρες αγωνίας βιώνουν οι συγγενείς του 40χρονου Τζωρτζ Πατσούρα από τα Πατήσια, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο Πατσούρας Τζώρτζ έχει ύψος 1.75 μ., ζυγίζει 105 κιλά ,έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, άσπρο T-shirt και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, τα στοιχεία του αγνοουμένου δημοσιοποιήθηκαν άμεσα, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

