Ιθάκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο τουριστών - Η περιήγηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ
Το ζευγάρι εντοπίστηκε με ελαφρά τραύματα σε δύσβατο σημείο
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η ξενάγηση δύο Βρετανών τουριστών στο νησί της Ιθάκης, όταν το απόγευμα της Δευτέρας (18/5), γύρω στις 19:30, τα ίχνη τους χάθηκαν στην περιοχή Κιόνι.
Εκείνη ήταν η στιγμή που εστάλη το τελευταίο μήνυμα με τη γεωγραφική τους θέση, η οποία εντοπιζόταν κοντά στον Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν πέσει η μπαταρία στα κινητά τους.
Η Πυροσβεστική σε συνεργασία με την Αστυνομία πραγματοποίησαν ολονύχτια έρευνα για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων με την επιχείρηση εννέα πυροσβεστών και τριών οχημάτων.
Τελικά, τα ίχνη τους εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (19/5) σε δύσβατο σημείο του νησιού. Το ζευγάρι -που έφερε ελαφρά τραύματα - μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.