Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ σε τρυφερά τετ α τετ στο Λονδίνο

Η βραδυνή έξοδος στην βρετανική πρωτεύουσα και οι τρυφερές στιγμές που κατέγραψε θαυμάστρια

Ανθή Κουρεντζή

Η σχέση της Μέριλ Στριπ με τον Μάρτιν Σορτ φαίνεται πως συνεχίζει να δυναμώνει, καθώς οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί σε δείπνο στο Λονδίνο.

Μία θαυμάστρια αποκάλυψε μέσω του X το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι καθόταν σε κοντινό τραπέζι από τους δύο ηθοποιούς σε εστιατόριο της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Περνάω μερικές ημέρες στο Λονδίνο, διαλέγω τυχαία ένα εστιατόριο και τελικά τρώω λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Μέριλ Στριπ και τον σύζυγό της», έγραψε η χρήστρια, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία η πρωταγωνίστρια της «The Devil Wears Prada» και ο Σορτ φαίνονται να σκύβουν τρυφερά ο ένας προς τον άλλον.

Στη φωτογραφία, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Only Murders in the Building» και η Μέριλ Στριπ κάθονταν δίπλα-δίπλα στην ίδια πλευρά του τραπεζιού και φαίνονταν να κοιτούν το κινητό τηλέφωνο της ηθοποιού.

Όταν άλλοι χρήστες τη ρώτησαν αν προσπάθησε να βγάλει selfie μαζί τους, η θαυμάστρια απάντησε: «Όχι. Περνούσαν υπέροχα. Γελούσαν συνεχώς και αντάλλασσαν τρυφερές κινήσεις. Δεν είχα καμία διάθεση να διακόψω αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες περί σχέσης τον Οκτώβριο του 2024, όταν εθεάθησαν ιδιαίτερα κοντά κατά τη διάρκεια των «Golden Globe Awards» του 2024.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του ηθοποιού από την ταινία «Father of the Bride» είχε διαψεύσει τότε τα δημοσιεύματα, δηλώνοντας στο «People» πως οι δυο τους είναι «απλώς πολύ καλοί φίλοι, τίποτα περισσότερο».

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Σορτ επανέλαβε ότι η σχέση τους είναι αποκλειστικά φιλική, κατά τη συμμετοχή του στο podcast Club Random του Bill Maher.

