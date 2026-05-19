Αποκάλυψη Axios: Πολεμικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο μετά το πάγωμα της επίθεσης στο Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού έξω από τον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές έναντι της Τεχεράνης, σύμφωνα με το AXIOS. Η κίνηση αυτή καταγράφηκε λίγες μόλις ώρες αφότου ο ίδιος ανακοίνωσε την αναστολή των πληγμάτων που, όπως υποστήριζε, είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη, δίνοντας μια νέα παράταση στην εύρεση διπλωματικής λύσης.

Το παρασκήνιο της αναβολής

Η απόφαση για προσωρινή παύση των στρατιωτικών ενεργειών δεν ήταν μια εύκολη εξίσωση, καθώς ο Λευκός Οίκος δέχθηκε έντονες πιέσεις από ηγέτες των χωρών του Κόλπου.

Σύμφωνα με αμερικανικές και περιφερειακές πηγές, οι Άραβες σύμμαχοι εξέφρασαν έντονους φόβους για άμεσα αντίποινα του Ιράν στις πετρελαϊκές τους υποδομές, ζητώντας επίμονα από τον Τραμπ να δώσει ακόμη μία ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Παρά τους ισχυρισμούς του προέδρου ότι βρέθηκε μόλις μία ώρα πριν δώσει την τελική εντολή, αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον αποκαλύπτουν ότι δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για το χτύπημα πριν από την επίσημη ανακοίνωση της αναβολής.

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις και το τελεσίγραφο

Στη συνάντηση της Δευτέρας το παρών έδωσαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εξετάζοντας την πορεία του πολέμου και το καθεστώς των διπλωματικών επαφών.

Από πλευράς του πάντως, ο Τραμπ διαμήνυσε ότι το Ιράν έχει πλέον περιθώριο ελάχιστων ημερών, προσδιορίζοντας την προθεσμία μέχρι τα τέλη της εβδομάδας ή τις αρχές της επόμενης. Παρόλα αυτά, η τελευταία ιρανική αντιπρόταση δεν έδειξε σημάδια ουσιαστικής προόδου στις αμερικανικές πυρηνικές απαιτήσεις, γεγονός που συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας και αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για ένα νέο, μεγάλο στρατιωτικό πλήγμα, αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν.

