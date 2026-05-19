«Μαθήματα» live στην ιρανική τηλεόραση - Πώς να ρίχνετε με όπλο AK-47

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά μαθήματα χρήσης όπλων, με παρουσιαστές να πυροβολούν με αυτόματο όπλο AK

47 στο στούντιο.

Η Τεχεράνη ξεκίνησε δημόσια προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών στη χρήση όπλων μέσω περίπτερων και τζαμιών σε διάφορες πόλεις.

Παρουσιαστές εκφράζουν δημόσια την αφοσίωση και την ετοιμότητά τους να θυσιαστούν για την πατρίδα μέσω των ζωντανών μεταδόσεων.

Η κρατική τηλεόραση περιγράφει τις ασκήσεις ως μέρος της ετοιμότητας του λαού να υπερασπιστεί τη χώρα εν μέσω εντάσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και συμμαχίας ΗΠΑ

Ισραήλ συνεχίζεται, ενώ οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για πιθανή αναζωπύρωση συγκρούσεων.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έχει αναλάβει την «εκπαίδευση» των πολιτών στη χρήση όπλων, εν μέσω φόβων για νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε ένα παράξενο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι Ofogh, ο παρουσιαστής Χοσείν Χοσεΐνι πυροβόλησε με ένα όπλο AK-47 μέσα στο στούντιο, αφού έλαβε ταχύρυθμη εκπαίδευση στη χρήση όπλων από ένα μασκοφόρο μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Θα στοχεύσω εκεί», είπε καθώς έστρεψε το όπλο προς τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που βρισκόταν πίσω από το γραφείο του παρουσιαστή, πριν πατήσει τη σκανδάλη.

Στη συνέχεια, τον είδαν να πυροβολεί για δεύτερη φορά προς την οροφή του στούντιο.

Iranian state TV (IRIB) Ofogh channel broadcasted a program teaching people how to use AK-47 Kalashnikov rifle.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Τεχεράνη άρχισε να προσφέρει εκπαίδευση στη χρήση όπλων σε πολίτες μέσω δημόσιων «περίπτερων όπλων» και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται σε τζαμιά σε διάφορες πόλεις.

Σε ένα άλλο κρατικό κανάλι του Ιράν, η παρουσιάστρια Μομπίνα Νασίρι εμφανίστηκε στον αέρα κρατώντας ένα αυτόματο όπλο, δηλώνοντας παράλληλα την πίστη της στο καθεστώς.

«Μου έστειλαν ένα όπλο από την πλατεία Βανάκ, ώστε κι εγώ, όπως όλοι εσείς, να μάθω να το χειρίζομαι», είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

«Μέσω αυτής της μετάδοσης, δηλώνω ότι είμαι έτοιμη να θυσιάσω τη ζωή μου για την πατρίδα μου», πρόσθεσε με σοβαρό ύφος.

Iranian broadcaster Mobina Nasiri appeared live on television carrying an AK-47 and declaring she is ready to "fight and die" for Iran.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε τις ασκήσεις ως μέρος της «ετοιμότητας του λαού να υπερασπιστεί τη χώρα».

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ φαινόταν να κρατάει την Τρίτη — ωστόσο, και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται ανοιχτά για πιθανή επανάληψη των επιθέσεων.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ανέστειλε μια «προγραμματισμένη» μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν, μία ώρα πριν εκδηλωθεί, αφού οι σύμμαχοι του Κόλπου προέτρεψαν την Ουάσιγκτον να δώσει άλλη μια ευκαιρία στη διπλωματία.

