Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία

Ραγδαίες εξελίξεις στην Championship, καθώς η EFL αποφάσισε τον αποκλεισμό της Σαουθάμπτον από τα playoffs ανόδου, μετά την υπόθεση κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο.

H λίγκα έκρινε πως υπήρξαν σοβαρές παραβιάσεις κανονισμών, με αποτέλεσμα οι «Άγιοι» να χάνουν τη θέση τους στον τελικό ανόδου στην Premier League, που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ.

Τη θέση της Σαουθάμπτον αναμένεται να πάρει η Μίντλεσμπρο, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Χαλ Σίτι στον μεγάλο τελικό της 23ης Μαΐου.

Πως ξεκίνησε η έρευνα

Η Daily Mail δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός άνδρα από το προπονητικό κέντρο «Ρόκλαϊφ» της Μίντλεσμπρο, όπου κατέγραφε πίσω από ένα δέντρο το πρόγραμμα της ομάδας με το κινητό του τηλέφωνο, 48 ώρες πριν από τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό αγώνα για τα play-off της Championship.

Τελικά ο «μυστηριώδης» κύριος ήταν ο Γουίλιαμ Σαλτ, μέλος του τμήματος ανάλυσης του τεχνικού επιτελείου του προπονητή της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ. Η αντίδραση της Μίντελσμπρο ήταν άμεση καθώς προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και τελικά δικαιώθηκε μέσα από τις δικαστικές αίθουσες.

? UPDATE: Southampton have appealed the disciplinary hearing verdict after being expelled from the Championship play-offs.



The verdict means Middlesbrough will now face Hull City on Saturday in the final at Wembley for a place in the Premier League, while Southampton will start… pic.twitter.com/04R7L4kB5g — Telegraph Football (@TeleFootball) May 19, 2026

Η σχετική ανακοίνωση

«Η Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή απέβαλε σήμερα τη Σαουθάμπτον από τα Play-Offs του Sky Bet Championship, αφού ο Σύλλογος παραδέχτηκε πολλαπλές παραβιάσεις των Κανονισμών της EFL σχετικά με την μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση της προπόνησης άλλων Συλλόγων.

Επιπλέον, ο Σύλλογος έλαβε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που θα εφαρμοστεί στον πίνακα του Championship 2026/27, μαζί με επίπληξη για όλες τις κατηγορίες.

Το αποτέλεσμα της σημερινής εντολής είναι ότι η Μίντλεσμπρο επανέρχεται στα Play-Offs του 2026 και θα προχωρήσει στον Τελικό των Play-Off εναντίον της Χαλ Σίτι. Ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο 23 Μαΐου, με την ώρα έναρξης να μην έχει επιβεβαιωθεί.

Η Σαουθάμπτον κατηγορήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή 8 Μαΐου, με περαιτέρω κατηγορίες να εκδίδονται την Κυριακή 17 Μαΐου σε σχέση με πρόσθετες παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26. Αυτές οι πρόσθετες κατηγορίες προέκυψαν από ζητήματα που εντοπίστηκαν μετά την έναρξη των αρχικών διαδικασιών που αφορούσαν τη Μίντλεσμπρο.

Η Σαουθάμπτον παραδέχτηκε παραβιάσεις των Κανονισμών που απαιτούν από τους Συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη και απαγορεύουν την παρακολούθηση της προπόνησης άλλου Συλλόγου εντός 72 ωρών από έναν προγραμματισμένο αγώνα. Οι παραβιάσεις που παραδέχτηκε αφορούν αγώνες εναντίον της Όξφορντ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2025, της Ίπσουιτς Τάουν τον Απρίλιο του 2026 και της Μίντλεσμπρο τον Μάιο του 2026.

Η Σαουθάμπτον έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με τους Κανονισμούς της EFL και τα μέρη εργάζονται για να προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε έφεση την Τετάρτη 20 Μαΐου. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγή του αγώνα του Σαββάτου.

Η EFL βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις και με τους τρεις Συλλόγους σχετικά με τις επιπτώσεις της σημερινής απόφασης και θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω.

Οι πλήρεις γραπτοί λόγοι της Επιτροπής θα δημοσιευτούν επίσης εν ευθέτω χρόνω».