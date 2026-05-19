Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία

Η EFL απέκλεισε την Σαουθάμπτον από τον τελικό των playoffs της Championship, λόγω κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της.

Ηλίας Λαλιώτης

Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Championship, καθώς η EFL αποφάσισε τον αποκλεισμό της Σαουθάμπτον από τα playoffs ανόδου, μετά την υπόθεση κατασκοπείας εις βάρος της Μίντλεσμπρο.

H λίγκα έκρινε πως υπήρξαν σοβαρές παραβιάσεις κανονισμών, με αποτέλεσμα οι «Άγιοι» να χάνουν τη θέση τους στον τελικό ανόδου στην Premier League, που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ.

Τη θέση της Σαουθάμπτον αναμένεται να πάρει η Μίντλεσμπρο, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Χαλ Σίτι στον μεγάλο τελικό της 23ης Μαΐου.

Πως ξεκίνησε η έρευνα

Η Daily Mail δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός άνδρα από το προπονητικό κέντρο «Ρόκλαϊφ» της Μίντλεσμπρο, όπου κατέγραφε πίσω από ένα δέντρο το πρόγραμμα της ομάδας με το κινητό του τηλέφωνο, 48 ώρες πριν από τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό αγώνα για τα play-off της Championship.

Τελικά ο «μυστηριώδης» κύριος ήταν ο Γουίλιαμ Σαλτ, μέλος του τμήματος ανάλυσης του τεχνικού επιτελείου του προπονητή της Σαουθάμπτον, Τόντα Έκερτ. Η αντίδραση της Μίντελσμπρο ήταν άμεση καθώς προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και τελικά δικαιώθηκε μέσα από τις δικαστικές αίθουσες.

Η σχετική ανακοίνωση

«Η Ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή απέβαλε σήμερα τη Σαουθάμπτον από τα Play-Offs του Sky Bet Championship, αφού ο Σύλλογος παραδέχτηκε πολλαπλές παραβιάσεις των Κανονισμών της EFL σχετικά με την μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση της προπόνησης άλλων Συλλόγων.

Επιπλέον, ο Σύλλογος έλαβε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών που θα εφαρμοστεί στον πίνακα του Championship 2026/27, μαζί με επίπληξη για όλες τις κατηγορίες.

Το αποτέλεσμα της σημερινής εντολής είναι ότι η Μίντλεσμπρο επανέρχεται στα Play-Offs του 2026 και θα προχωρήσει στον Τελικό των Play-Off εναντίον της Χαλ Σίτι. Ο τελικός παραμένει προγραμματισμένος για το Σάββατο 23 Μαΐου, με την ώρα έναρξης να μην έχει επιβεβαιωθεί.

Η Σαουθάμπτον κατηγορήθηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή 8 Μαΐου, με περαιτέρω κατηγορίες να εκδίδονται την Κυριακή 17 Μαΐου σε σχέση με πρόσθετες παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26. Αυτές οι πρόσθετες κατηγορίες προέκυψαν από ζητήματα που εντοπίστηκαν μετά την έναρξη των αρχικών διαδικασιών που αφορούσαν τη Μίντλεσμπρο.

Η Σαουθάμπτον παραδέχτηκε παραβιάσεις των Κανονισμών που απαιτούν από τους Συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη και απαγορεύουν την παρακολούθηση της προπόνησης άλλου Συλλόγου εντός 72 ωρών από έναν προγραμματισμένο αγώνα. Οι παραβιάσεις που παραδέχτηκε αφορούν αγώνες εναντίον της Όξφορντ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο του 2025, της Ίπσουιτς Τάουν τον Απρίλιο του 2026 και της Μίντλεσμπρο τον Μάιο του 2026.

Η Σαουθάμπτον έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με τους Κανονισμούς της EFL και τα μέρη εργάζονται για να προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε έφεση την Τετάρτη 20 Μαΐου. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγή του αγώνα του Σαββάτου.

Η EFL βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις και με τους τρεις Συλλόγους σχετικά με τις επιπτώσεις της σημερινής απόφασης και θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση εν ευθέτω χρόνω.

Οι πλήρεις γραπτοί λόγοι της Επιτροπής θα δημοσιευτούν επίσης εν ευθέτω χρόνω».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Θανάσης Τσαλταμπάση - Πέθανε ο πατέρας του

22:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση εν πλω πετρελαιοφόρου με ιρανικό φορτίο στον Ινδικό Ωκεανό

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου: Ο χορός μέσα στην βροχή στην πλατεία Συντάγματος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Xειροπέδες πέρασε η ασφάλεια στους "διαρρήκτες με το φλόγιστρο" - Πρόκειται για ζευγάρι ληστών που είχε γίνει ο τρόμος στη Ρόδο.

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/5/2026 : Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 118 εκατ. ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Μαθήματα» live στην ιρανική τηλεόραση - Πώς να ρίχνετε με όπλο AK-47

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιθάκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο τουριστών - Η περιήγηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Γρανάδα: Μεσίτρια σκοτώθηκε πέφτοντας από σοφίτα κατοικίας που έδειχνε σε αγοραστές

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Axios: Πολεμικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο μετά το πάγωμα της επίθεσης στο Ιράν

21:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Βανς: Έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία εάν το Ιράν αποκηρύξει την πυρηνική ενέργεια

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:36LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ σε τρυφερά τετ α τετ στο Λονδίνο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Xειροπέδες πέρασε η ασφάλεια στους "διαρρήκτες με το φλόγιστρο" - Πρόκειται για ζευγάρι ληστών που είχε γίνει ο τρόμος στη Ρόδο.

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιθάκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο τουριστών - Η περιήγηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Γρανάδα: Μεσίτρια σκοτώθηκε πέφτοντας από σοφίτα κατοικίας που έδειχνε σε αγοραστές

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ