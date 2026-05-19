Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Ντινόρη για την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Σχεδόν 1,5 χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Δασκαλάκη, σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Χθες, Δευτέρα 18 Μαΐου, η σύντροφος του γνωστού τραγουδιστή που συγκίνησε το διαδίκτυο με τον αξιοπρεπή αγώνα του, προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την επέτειο γνωριμίας με τον άνδρα της ζωής της.

Η Μαρία Ντινόρη έγραψε: «Σαν σήμερα, 18 Μαΐου… η αγαπημένη μας μέρα. Η μέρα που γνωριστήκαμε. Η μέρα που ξεκίνησε μια αγάπη που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Λίγες μέρες μετά ξεκίνησαν τα βάσανά μας… νοσοκομεία, φόβος, πόνος, αγώνας. Πέντε χρόνια δύσκολα, γεμάτα δοκιμασίες. Κι όμως, τίποτα δεν κατάφερε να μας χωρίσει. Κανένας άνθρωπος, καμία δυσκολία, όσο κι αν προσπάθησαν. Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή, σαν άντρα μου, σαν παιδί μου… σαν ένα κομμάτι της ψυχής μου που ήθελα μόνο να προστατεύω και να προσέχω.

Και σήμερα, με όλη την αγάπη που θα υπάρχει πάντα μέσα μου, παίρνω την πιο δύσκολη απόφαση… να σε αφήσω να ξεκουραστείς. Να μην κρατάω άλλο την ψυχή σου δεμένη με τον πόνο και τα δάκρυά μου. Θα σε μνημονεύω. Θα σε θυμάμαι. Θα σε αγαπώ. Αλλά δεν θα κλαίω πια όπως πριν.

Γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο να κρατάς… είναι και να αφήνεις ελεύθερο αυτό που αγαπάς. Σαν σήμερα θυμάμαι την αρχή μας.

Και σήμερα, με δάκρυ και αγάπη, σου λέω: Ξεκουράσου…

Θα είσαι πάντα μέσα μου, αλλά τώρα αφήνω την ψυχή σου να βρει γαλήνη.
18 Μαΐου…

Η μέρα που άρχισαν όλα.

Και η μέρα που διαλέγω να κρατήσω μόνο την αγάπη και τις αναμνήσεις μας.
ΑΝΤΙΟ...Σ' ΑΓΑΠΩ».

